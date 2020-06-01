Шокирующий курс в обменниках: что могло бы случиться с гривней в разгар пандемии

В Украине, которая получила хорошие отзывы о стабильности национальной валюты во время пандемии, Кабмин при составлении макропрогноза опирался на реалистично-оптимистичный курс гривни. Однако ситуация могла повернуться так, что украинцы увидели бы в обменниках гораздо более пессимистические цифры. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

"Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривны мог быть и 35, и 40, если бы Национальный банк Украины (НБУ) вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке", – сообщил Марченко.

Он добавил, что, с одной стороны, было понимание того, что, заложив курс 30 в бюджете, правительство рисковало потерять часть доходов от таможни, в частности, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны, у правительства появилась экономия на обслуживании долга.

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"Только одно другое не перекрывает, к сожалению, соотношение идет 1:2. Если посмотреть по прошлому году: плановый показатель недобора по таможне был 52 млрд гривен, а экономия по госдолгу была примерно 26 млрд гривен. Это больше в минус, чем в плюс. С точки зрения экономической теории у меня возникают определенные вопросы, почему у нас может укрепляться наша национальная валюта. Я их задаю Нацбанку: "Какие макроэкономические факторы влияют на укрепление гривны? У нас заходят в страну большие инвестиции?". А в Нацбанке говорят, что именно этот независимый орган отвечает за курсовую стабильность", – пояснил Марченко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ажиотаж на валютном рынке Украины закончился, а предложение иностранной валюты на межбанке уже выше, чем было до введения всеукраинского карантина.

Несмотря на кризис и прогнозируемое резкое снижение ВВП Украины во втором квартале, финансовый сектор страны стабилен.

Напомним, Национальный банк не собирается включать печатный станок ради покрытия расходов государственного бюджета. Ранее в этом же уверял заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб:

Видео: НБУ

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