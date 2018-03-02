Штраф Коболева: в налоговой объяснили, с кого на самом деле требуют 8,3 млрд гривен

Штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет. Об этом заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский, передают "Украинские новости".

Пиковский уточнил, что штраф наложен за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у "Газпрома" в 2015 году.

"Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф – на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае – НАК "Нафтогаз Украины" и ее руководитель Андрей Коболев", – пояснил Пиковский.

При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.

"Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в "Укравтодоре" руководитель предприятия не гражданин Украины", – отметил Пиковский.

По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

При этом Пиковский отметил, что если НАК не согласен с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ГФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обратиться в суд.

Напомним, ранее Коболев заявлял, что штраф наложен на него как на физическое лицо. По словам Коболева, настоящая причина штрафов – в отказе "Нафтогаза" оформлять и оплачивать газ, который "Газпром" поставлял на оккупированные территории.

Уак сообщалось, ранее "Газпром" признал поставки газа боевикам на Донбасс безоплатными. Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала. НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, рассматривая газовый спор по контракту 2009 года на поставки газа.