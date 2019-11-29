Штраф на 2,6 миллиарда долларов: "Нафтогаз" будет судиться с "Газпромом" в Латвии

Заседание суда по ходатайству "Нафтогаза" запланировано на конец апреля 2020 года

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

"Нафтогаз Украины" подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер.

"Газпром" в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

Ранее Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа в Украину.

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Тем временем в суде Амстердама на 4 декабря запланированы слушания по иску "Нафтогаза Украины" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного его исполнения в Нидерландах. Если украинская сторона одержит победу, она сможет взыскать с российского "Газпрома" 3 млрд долларов до конца 2020 года.

Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными. В тренде Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газ 28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, которые "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году. В "Нафтогазе" взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

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