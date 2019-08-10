Штрафы, цены, пенсии: что изменилось за неделю

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Когда запасаться на зиму овощами, как оформить пенсию он-лайн, когда начнут штрафовать "евробляхеров" и кому газ обойдется дешевле: читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Эксперты рассказали, на сколько подорожают молоко и мясо

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры, к тому же аграрии прочат стране дефицит картошки. Однако ценовые проблемы возникнут не только с овощами, говорят эксперты: молоко и мясо в Украине тоже скоро подорожают.

Так, закупочная стоимость молока за короткое время выросла на гривню и уже составляет 10 грн за литр. Все потому, что много домохозяйств отказываются содержать коров, а ферм больше не становится. К тому же цены у больших хозяйств куда выше, чем у населения.

Эксперты прогнозируют: к концу года закупочная стоимость молока вырастет еще на 15-20%. Поэтому подорожает вся молочная продукция.

Похожая ситуация – со свининой. Из-за африканской чумы многие фермеры не хотят выращивать свиней.

"К этому всему надо добавить, что Украина является одним из глобальных игроков на рынке. А глобальные игроки, в первую очередь Китай, страдают от африканской чумы. И в этих условиях Европа поставляет очень много свинины в Китай. В Европе цены на свинину уже пошли вверх", – говорит президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

Так, цены на свинину в Европе выросли почти на четверть. Скоро это же произойдет и в Украине, говорят эксперты.

Килограмм свинины подорожает минимум на 15-20 грн. Соответственно, увеличится спрос на курятину, что приведет к повышению и ее стоимости. К тому же в мире идет вверх спрос на один из основных кормов для птицы – кукурузу. Потому что в США в этом году ее высадили меньше из-за неблагоприятной погоды. Поэтому и Украина будет продавать такое зерно по более высокой цене.

"Вряд ли цены на кукурузу "прыгнут" больше, чем на 5-15%. Соответственно, цена на курятину и говядину повысится где-то от 4-6% до 10-12%", – прогнозирует эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

А вот еще на один из основных продуктов – подсолнечное масло, цены в ближайшее время, напротив, немного снизятся. Так как на заводы начнут поступать семена нового урожая, а значит – увеличится предложение.

"В целом урожай подсолнечника ожидаем хороший. Поэтому я бы ожидала снижения цен на подсолнечное масло в августе-сентябре, примерно на 5%. То есть если сейчас литр подсолнечного масла стоит около 35 грн/л, то можно ожидать снижения примерно на гривню", – говорит аналитик аграрных рынков инвестиционной компании Наталья Шпигоцкая.

Цены на большинство овощей и фруктов в ближайшие месяц-два не изменятся, считают эксперты, поэтому ими можно спокойно запасаться на зиму.

Последнее, однако, не касается картофеля. Запасаться мешками картошки сейчас аграрии не советуют – долго лежать овощ не сможет, ведь доспевал он в экстремальных условиях. Специалисты рекомендуют подождать еще месяц и только потом делать "зимнюю" закупку.

Украинцы смогут оформить пенсию "в один клик": появился новый онлайн-сервис

Уходящий в онлайн Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения за назначением пенсии. Теперь украинцы смогут оформить пенсию "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства, сообщили в пресс-службе Пенсфонда. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), которую реализует ПФУ.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. После принятия решения о назначения пенсии получателю все же придется прийти в Пенсфонд за удостоверением. О том, что пришло время такого визита, украинцам сообщат по электронной почте или SMS.

Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней, сервис является бесплатным.

"Для нашего сервиса можно использовать практически все существующие версии электронной подписи", – отметил директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Внедрение такой системы, по мнению ПФУ, упростит взаимодействие граждан с Фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии и позволит подать обращение, не выходя из дома.

"В ближайшее время мы презентуем следующий этап – мобильное приложение... через которое самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее", – заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.

Новая цена на газ для украинцев: какие регионы заплатят больше и меньше всего

Стало известно, какие регионы заплатят за газ больше и меньше всего. Исходя из озвученной "Нафтогазом" стоимости газа для населения в августе, самые высокие розничные цены на топливо будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Газовик" (Винницкая область) и "Ровногаз". Об этом 9 августа информировал сайт консультационного центра для населения "ГазПравда".

Информация появилось после того, как "Нафтогаз" снизил отпускные цены на газ для газсбытов до 4653,544 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Отмечается, что розничные цены на природный газ для населения по регионам также снизились, но продолжают отличаться и зависеть от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Самые высокие розничные цены на газ в этом месяце будут у потребителей таких предприятий:

"Николаевгаз" – 6789,09 грн за 1000 куб. м;

"Газовик" – 6784,77 грн за 1000 куб. м;

"Ровногаз" – 6783,09 грн за 1000 куб. м.

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний:

"Киевгаз" – 6166,77 грн за 1000 куб. м;

"Кременчуггаз" – 6176,73 грн за 1000 куб. м;

"Харьковгоргаз" – 6235,41 грн за 1000 куб. м.

На сайте также размещена карта Украины с указанием розничной цены на газ для населения в августе 2019 года:

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: "ГазПравда"

Владельцев нерастаможенных "евроблях" начнут штрафовать

Владельцев "евроблях", незаконно находящихся в Украине, вскоре начнут штрафовать. Льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок перенесли на 24 августа. После этой даты начнут действовать санкции.

За превышение сроков пребывания на территории Украины от 10 до 20 суток нужно будет уплатить 17 тыс. грн. За срок от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн. Если же автомобиль задержался более чем на месяц, тогда необходимо заплатить 170 тыс. грн, или водителя ожидает конфискация автомобиля.

"Во время льготного периода растаможили примерно 200 тыс. авто, это 25% тех, которые реально есть на сегодняшний день", – говорит автоэксперт Сергей Ключук.

Те же, кто остался на "евробляхах", вскоре попадут под пристальное внимание правоохранителей. Их будут останавливать для проверки условий ввоза и в случае нарушений выписывать штрафы. На уплату будут выделять неделю-две. Если остановят повторно, оштрафуют на более крупную сумму. Или доставят авто на штрафплощадку, где за его пребывание тоже придется платить.

Владельцы "евроблях" при этом будут оказывать сопротивление, уверен автоэксперт Сергей Суховский.

"Сложнее это будет сделать в столице и в крупных городах, и проще – на окраинах. Потому что в крупных городах больше юридически подкованных людей, у которых есть знакомые, которые могут помочь с юридической практикой", – отмечает Суховский.

В то же время, по данным эксперта, именно во время льготного периода украинцы дополнительно ввезли более 130 тыс. "евроблях", чтобы растаможить их на выгодных условиях. Такой поток старых европейских машин изрядно ударил и по официальным импортерам, продающих новые иномарки.

"После пяти-восьми лет эксплуатации немец продает авто, так как ремонт в Германии дорогой, плюс экологический сбор со страховкой на старое авто дороже. А если некому продать, то немец и дальше будет ездить и не будет покупать новое. Поэтому лобби ЕС в Украине и лоббирует принятие таких законов, чтобы превратить Украину в страну-потребителя секонд-хэнда из ЕС", – считает председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров Олег Назаренко.

Согласно данным Государственной фискальной службы, нерастаможенными в Украине осталось менее 430 тыс. "евроблях". Всего с начала льготного периода украинцы успели легализовать свыше 200 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. А после растаможили еще 20 тыс.

Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать в банкоматах огромные суммы

В Украине участились случаи, когда людям предлагают сомнительный заработок: снимать в банкоматах огромные суммы. Для этого нужно открыть на свое имя банковскую карточку и передавать снятые с нее деньги. Требований к кандидатам никаких. Неважны ни образование, ни опыт. Полиция же предупреждает – за участие в подобных заработках предусмотрена уголовная ответственность.

Новости "Сегодня" поговорили с одним из киевлян, который устроился на подобную работу. Интервью он дает на условиях анонимности. Рассказывает: все началось с найденной в интернете вакансии. Единственное условие для кандидата – открыть на себя банковскую карту.

"После этого на счет "капала" хорошая сумма. Моя задача была – снять с банкомата деньги и передать заказчику", – рассказывает киевлянин.

Никаких контактов с клиентами он не имел. Деньги должен был оставлять в так называемых закладках. Вспоминает: такая осторожность и анонимность со стороны работодателей настораживала, и от сомнительного труда он в результате отказался.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов объясняет: такой схемой давно пользуются те, кто отмывает средства, избегая уплаты налогов.

"Кто-то должен заплатить налоги. И чаще всего проще заплатить физическому лицу, который снимет деньги в банкомате, налогов платить не будет, а потом эти деньги передаст предпринимателю", – говорит Карпов.

За снятие наличных со счетов юридических лиц взимаются большие налоги, а если деньги переводить на физических – обналичить деньги можно практически даром. По такому принципу средства отмывают и через так называемые ФОПы – мелкие фирмы.

"Происходит фиктивная операция, заключается фиктивный договор между предприятием и физическим лицом-предпринимателем о предоставлении каких-то информационно-консультационных услуг. Эти услуги в реальности не предоставляются", – рассказывает адвокат Николай Хахула.

Поэтому, если соискателю работы предлагают стать агентом по перечислению средств или физическим лицом-предпринимателем, скорее всего, его документами хотят прикрыть мошенничество.

"Это на 100% мошенничество и попытка вовлечь в отмывание средств. За преступления такого рода предусмотрена конфискация", – говорит Карпов.

Более того, при содействии отмыванию могут отправить в тюрьму на срок от трех до десяти лет.

По данным финмониторинга, за последние полгода благодаря таким схемам мошенники вывели в офшоры более 30 млрд гривен.

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