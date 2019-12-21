Штрафы, купюры, выплаты, курсы валют: что изменилось за неделю

/ Фото: Pixabay

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Во сколько в этом году украинцам обойдется новогодний ужин и другие главные экономические новости уходящей недели читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Рада окончательно отсрочила штрафы для "евробляхеров"

Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс для отсрочки до 31 декабря 2019 года штрафов за т.н. "евробляхи" – нерастаможенные автомобили на иностранных номерах. Законопроект № 2288 поддержали 285 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Как объяснил замглавы профильного комитета ВР Александр Ковальчук, еще 22 сентября в Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей. Но чтобы это решение заработало полноценно, потребовалось внести дополнительные изменения в Таможенный кодекс Украины.

Напомним, С 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн. Потом водителям дали время на растаможивание, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов несколько раз переносили.

Гривня идет в гору: обновлен официальный курс доллара

На понедельник, 23 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.12 23.12 Изменение 1 доллар США 23,37 грн 23,33 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 20 декабря курс доллара упал еще на четыре копейки после аналогичного в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 16 по 23 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 17 копеек. При этом эксперты ранее объяснили сайту "Сегодня", когда гривня перестанет расти.

Так, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что экономического обоснования для такого курса нет. По его мнению, на стоимость доллара в Украине сейчас влияют Национальный банк Украины и Министерство финансов. Минфин создает спрос на гривню, выпуская облигации внутреннего государственного займа в нацвалюте с доходностью, привлекательной для иностранных инвесторов; а НБУ – создает дефицит гривни, стремясь "задушить" инфляцию, уверен Кущ.

"Разум говорит, что Нацбанк и Минфин должны все же скоординировать политику. Скорее всего, потенциал для укрепления гривни исчерпан", – считает эксперт.

В то же время руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко придерживается другого мнения. На его взгляд, объективные причины для падения курса доллара существуют, и гривня может укрепится еще сильнее.

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от иностранных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020 году и может составить эквивалент 2-3 млрд долларов. Гривня сохраняет большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии следующего года. Спрос украинских агроэкспортеров на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании окажет дополнительную поддержку национальной валюте. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровней 22-23 грн/долл.", – сказал эксперт.

Что касается этого года, то, по его словам, гривня может слегка ослабнуть перед праздниками, но курс доллара не превысит отметку в 24 грн.

По мнению финансиста Тараса Козака, развернуть тренд укрепление гривни в обратную сторону может целый ряд факторов.

"Например, транзит газа. Если не договорятся, вероятность разворота в другую сторону очень высокая", – объяснил он.

Новости "Сегодня" также выяснили, каким будет курс доллара к Новому году:

5 гривен стали монетой, а купюра 50 гривен сменила дизайн

С 20 декабря в Украине вышли в обращение новые монеты номиналом пять гривен. Об этом сообщается на сайте Национального банка (НБУ), который в октябре также выпустил купюру номиналом 1000 гривен.

Монеты номиналом 5 гривен постепенно заменят купюры соответствующего номинала. Дело в том, что НБУ реализует постепенный отказ от купюр мелкого номинала – от 1 до 10 гривен. НБУ уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни. Дизайн монет 5 и 10 гривен был представлен еще в 2018 году. Десятигривневная монета начнет ходить в 2020 году. Монеты будут ходить параллельно с банкнотами, пока полностью не вытеснят их из обращения.

На пятигривневой монете, как и на пятигривневой купюре изображен портрет Богдана Хмельницкого. Эта монета почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Вес монеты 5 гривен составляет 5,2 грамма.

Также с 20 декабря 2019 года введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен. Украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на обновленные банкноты.

В целом номинальный ряд гривни в ближайшее время сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Но поскольку монеты 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет становиться все меньше. В итоге останется 12 номиналов:

6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен);

6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Во сколько украинцам в этом году обойдется новогодний ужин

Стоимость праздничного стола на Новый Год, когда цены на некоторые продукты традиционно растут, в среднем для семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,6 % и составит 1620,7 грн. Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.

"Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное", – уточнили в пресс-службе.

Так, по расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 140 грн. Это на 7,9 % больше, чем при праздновании Нового 2019 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 58,5 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 13,39 грн и 180 г майонеза – 10,8 грн. Еще в 30,4 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле – 120,22 грн – будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг). Это всего лишь на 1,6 % больше, чем "шуба" Нового 2019 года. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 10,8 грн, морковь – 1,79 грн (1 шт.), свекла – 2,21 грн (1 шт.), лук – 1,55 грн (1 шт.), картофель – 3,87 грн (2 шт.).

Ненамного возрастут расходы и на мясные продукты. По полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" и подбрюшины копченой будут стоить, в среднем по 80 грн, биток из свинины свежий – 82,5 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 60 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 34 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 181,71 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,62 грн, грибы (1 кг) – 49 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) – 32,92 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 22,57 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 160 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, за воду (1,5 л) – 11,30 грн, за сладкую воду (2 л) – 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2294 грн.

Также сайт "Сегодня" считал индекс оливье и рассказывал о том, как изменились цены на продукты к концу 2019 года:

Кабмин выделил дополнительно миллиард гривен на выплату больничных и декретных

Правительство увеличило расходы Фонда социального страхования Украины на 2019 год на 1 млрд грн для выплаты больничных и декретных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"На заседании 18 декабря Кабинет Министров Украины утвердил изменения в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год. Это вторая корректировка показателей годового бюджета... По направлению материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) определено на 1,017 млрд гривен больше, общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета фонда за счет, в частности, более прогнозируемой уплаты ЕСВ (Единого социального взноса).

"Общие доходы фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд гривен, что больше на 0,996 млрд грн", - говорится в сообщении.

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