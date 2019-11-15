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"Шуметь действительно не надо": Коболев отреагировал на заявление Путина по газу

15 ноября, 15:14

В "Нафтогазе" сообщили о сокращении доли "Газпрома" на рынке ЕС

Фото: "Нафтогаз Украины"

Фото: "Нафтогаз Украины"

"Нафтогаз Украины" никогда не отказывался покупать газ у России по справедливым рыночным ценам – это "Газпром" отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту.

Об этом 15 ноября написал глава украинской компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook, комментируя сегодняшнее заявление президента Владимира Путина, что транзит "голубого" топлива через Украины может прекратиться.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что сейчас Украина физически импортирует газ с территории трех европейских стран.

"Шуметь" действительно не надо (говоря о реверсе Украиной газа из Европы, Путин заявил, что Россия "не шумит по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию". – Ред.). Газ Украина сейчас физически импортирует с территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме "Нафтогаза" их использует еще много других европейских компаний", – заявил Коболев.

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Он добавил, что данные компании покупают этот газ на рынке ЕС, где доля "Газпрома" начала снова сокращаться и составляет около 32%.

"То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря", – отметил глава "Нафтогаза".

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Коболев также подчеркнул, что "Нафтогаз" не подавал новых исков против "Газпрома" и защищается в арбитраже и судах против исков, подданных российской компанией.

Как писали новости "Сегодня", ранее Коболев заявил, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ.

При этом он неоднократно заявлял, что страна готовится к остановке транзита газа из России. Глава "Нафтогаза" не исключил, что "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт. Подробнее об этом смотрите в видео:

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Россия Нафтогаз Украины транзит газа Андрей Коболев

Источник: Сегодня

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