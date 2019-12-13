Швейцария еще на год продлила "заморозку" активов Януковича

/ Фото: AFP

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков. Об этом Facebook сообщило посольство Швейцарии в Украине.

"Сегодня Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить на один год предупредительное замораживание активов экс-президента Януковича и его окружения (в размере 70 млн швейцарских франков). Цель этого решения – поддержать правовую взаимопомощь между Швейцарией и Украиной", – говорится в сообщении.

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Напомним, в марте 2014 года Швейцария заморозила счета 29 украинских экс-чиновников. В том числе, были заморожены активны Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов). "Заморозка" должна была продлиться три года, однако ее продлевали.

Кроме того, в 2017 году Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима экс-президента Виктора Януковича и возвращению замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках.

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