Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Швейцария еще на год продлила "заморозку" активов Януковича

13 декабря, 19:22

Размер замороженных активов составляет 70 млн швейцарских франков

/ Фото: AFP

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков. Об этом Facebook сообщило посольство Швейцарии в Украине.

"Сегодня Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить на один год предупредительное замораживание активов экс-президента Януковича и его окружения (в размере 70 млн швейцарских франков). Цель этого решения – поддержать правовую взаимопомощь между Швейцарией и Украиной", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
"Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда"
Фото: "Укрбуд"

Напомним, в марте 2014 года Швейцария заморозила счета 29 украинских экс-чиновников. В том числе, были заморожены активны Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов). "Заморозка" должна была продлиться три года, однако ее продлевали.

Кроме того, в 2017 году Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима экс-президента Виктора Януковича и возвращению замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Швейцария Виктор Янукович активы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин сделал заявление о газовых переговорах с Украиной
Путин сделал заявление о газовых переговорах с УкраинойЭкономика
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...