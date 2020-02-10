Сигареты исчезнут с прилавков и уйдут "в подполье": в Раде новый законопроект

Купить сигареты можно будет только с 21 года, а все пачки будут выглядеть одинаково

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде.

Как закон повлияет на украинцев, разбирался сайт "Сегодня".

Сигареты исчезнут с прилавков

Сигарет на витринах не будет. Даже если это просто упаковка или макет – они должны быть убраны из поля зрения. Узнать о сигаретах можно будет, только спросив продавца, говорится в законопроекте. При этом спрашивать придется о конкретном табачном изделии. Если спросить: "Покажите, какие есть" – продавец по закону не сделает этого.

"Как это будет выглядеть. Стоит киоск с надписью "табак". Никаких торговых марок, рекламных плакатов. Человек может подойти и конкретно спросить: "Такие-то сигареты есть?". Все будет спрятано под прилавками. Никто ничего не сможет рассмотреть", – рассказывает Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Пачка сигарет тоже будет выглядеть по-другому. Никаких ярких цветов, узоров и цветочков на пачках не будет. Для них вводится общий дизайн – коричнево-зеленая упаковка, большую часть которой (65%) занимает изображение болезней, которые вызывает курение, и предупреждение о вреде. Отличать разные сигареты друг от друга будет только название торговой марки. Шрифт для всех названий будет одинаковым.

/ Фото: AFP

Минздрав должен подготовить 14 вариантов текста и фотографий, которые будут сменяться на упаковках ежегодно. Производителям запретят писать на пачках, что их продукт менее вредный или имеет полезные свойства. Этот запрет касается больше электронных сигарет и заправок к ним. Также нельзя будет указывать на упаковке вкус и аромат сигарет.

До 21 года не продадут

Сигареты не продадут, если нет 21 года. Более того, в законопроекте предлагают внести такое ограничение и на продажу пива и других алкогольных напитков.

"Самый известный пример – США, где работает такое ограничение. И если человек не закурил до 21 года, то он вряд ли уже закурит в старшем возрасте. На этом этапе очень важно предупредить раннее начало курения", – поясняет Константин Красовский.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кроме Штатов такое же ограничение существует в Казахстане, Египте, Индонезии, Камеруне, Микронезии и Фиджи.

В 21 год человек продолжает учиться в вузе и осваивать профессиональные навыки, говорит Отто Стойка, кандидат медицинских наук. Когда никотин попадает в мозг, он мешает нормальному обращению нейрогормонов и истощает их выработку. Поэтому чем раньше человек начинает курить или пить, тем вероятней, что у него появится зависимость, интеллектуальные и эмоциональные нарушения.

"Люди, которые употребляют эти вещества, становятся раздражительными, эмоционально неуравновешенными – это мешает обучаться и входить во взрослую жизнь, обедняет эмоциональную сферу и потребность в познании", – поясняет врач.

Электронные сигареты приравняют к обычным

Сейчас электронные сигареты могут купить даже школьники. А реклама электронных устройств для курения и жидкостей для них – на каждом киоске. Если закон примут, их постигнет участь обычных сигарет. Это значит, что купить электронные сигареты смогут только те, кто достиг 21 года. Курить в общественных местах тоже будет запрещено (хотя формально это запрещено и сейчас). А ресторанам, которые позиционируют себя дружелюбными к курильщикам электронным сигарет, грозит штраф до 50 тысяч гривен. Также производителям электронных сигарет и заправок запретят утверждать, что их продукт не вредит здоровью. Их нельзя будет рекламировать или распространять образцы для пробы.

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Мест для курения почти не останется

Сейчас по закону в помещениях предприятий, учреждений и организаций должны быть оборудованы специальные места для курения – даже если в их штате нет ни одного работника, который курит. Отсутствие такого помещения считается нарушением и предполагает штраф. Места для курения также должны быть помещениях гостиниц, в общежитиях, в аэропортах и на вокзалах.

"Единственным местом, где предлагается оставить возможность отвода мест для курения в помещении, являются аэропорты", – говорится в пояснительной к законопроекту.

Курить запретят, в том числе, и на балконах

Также проект закона позволяет местным властям запрещать курить в тех местах, где они посчитают нужным. Сейчас штраф за курение в неположенном месте составляет до 170 грн. Его увеличат до 510 грн.

Все это должно значительно уменьшить курение в Украине. Эта тенденция наблюдается и сейчас: по словам Красовского, за прошлый год продажа сигарет в стране уменьшилась с 56 млрд до 45 млрд штук.

Как рассказывали ранее новости "Сегодня", ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают 85 000 человек. Подробности – в сюжете.

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