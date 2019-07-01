Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Сигареты подорожают: в Украине вырос "табачный" акциз

1 июля, 11:49

Власти стремятся к европейскому уровню налогов

Фото: Getty Images

С сегодняшнего дня, 1 июля 2019 года, в Украине повышена ставка акцизного налога на табачные изделия. Это предусматривает законопроект № 9260 об изменении Налогового кодекса, который Верховная Рада одобрила перед принятием бюджета-2019. 

"Законом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на девять процентов", – говорится в пояснительной записке к документу.

Акциз теперь составляет 1011 грн на 1000 сигарет. Это около 34 евро, тогда как в Европе акциз составляет в среднем 90 евро.

Стоимость пачки сигарет в Украине теперь увеличится приблизительно на три гривни. 

Читайте также

Напомним, за 10 лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Дело в том, что наша страна проводит политику постепенного роста "табачных" акцизов, и в итоге курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Уже сейчас цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

Сайт "Сегодня" ранее уже разбирался, как и почему будут дорожать сигареты.

Также  новости "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, налоги, сигареты, акциз, табак, НДС, акцизы, табачные изделия, акцизный налог

Вы сейчас просматриваете новость " Сигареты подорожают: в Украине вырос "табачный" акциз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине заметно подорожают сигареты и алкоголь: НБУ дал прогноз

6 мая, 09:07

Стоимость спиртного будет повышаться каждый год, отмечают в Нацбанке

Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: юрист дал совет

Сегодня, 09:42

Реестр налоговиков ведется только с 2014 года, напомнил специалист

Налог на посылки из-за границы: как изменились правила и сколько заплатим с 1 июля

Сегодня, 09:28

Лимиты на ввоз товаров без пошлин стали жестче, зато оформлять таможенные платежи разрешили на почте

В Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет

26 июня, 02:21

Законопроект предусматривает, что на территории города будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Когда у человека наступает старость

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

12 причин, почему твоя машина не заводится

Как Беленюк победный гопак танцевал. Видео

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

10 причин почему жить одному — здорово

10 удивительных правил французских мам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь