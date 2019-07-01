Сигареты подорожают: в Украине вырос "табачный" акциз
Власти стремятся к европейскому уровню налогов
С сегодняшнего дня, 1 июля 2019 года, в Украине повышена ставка акцизного налога на табачные изделия. Это предусматривает законопроект № 9260 об изменении Налогового кодекса, который Верховная Рада одобрила перед принятием бюджета-2019.
"Законом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на девять процентов", – говорится в пояснительной записке к документу.
Акциз теперь составляет 1011 грн на 1000 сигарет. Это около 34 евро, тогда как в Европе акциз составляет в среднем 90 евро.
Стоимость пачки сигарет в Украине теперь увеличится приблизительно на три гривни.
Напомним, за 10 лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Дело в том, что наша страна проводит политику постепенного роста "табачных" акцизов, и в итоге курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Уже сейчас цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.
Сайт "Сегодня" ранее уже разбирался, как и почему будут дорожать сигареты.
Также новости "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф:
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