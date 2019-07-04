Сигареты в Украине снова могут подорожать: дело не в акцизе

Эксперты рассказали, почему цены на сигареты продолжат повышаться

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кроме повышения акцизов на табак, рынок сигарет всколыхнут законодательные изменения, из-за которых производители могут накинуть цены. Таким образом, новое подорожание табачной продукции вполне вероятно, рассказала сайту "Сегодня" аналитик Ассоциации городов Украины по вопросам здравоохранения Светлана Осташко.

"Табачные изделия будут дорожать, если это потребует дополнительных расходов от производителей для нанесения медицинских предупреждений и информационных сообщений при изготовлении упаковки, проведение каких-либо дополнительных исследований и т.д.", – сказала Осташко.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Ирина Сысоенко также отмечает, что подобные требования могут привести к подорожанию. По ее мнению, это будет несомненным плюсом.

"Возможно, новые требования к производству, импорту и реализации табачных изделий повлияют на подорожание табачных изделий. Я за то, чтобы здоровый способ жизни был трендом нашего общества! И никак иначе", – считает нардеп.

Напомним, недавно Минздрав обнародовал законопроект, в котором предлагается существенно усилить контроль за производством и оборотом табачных изделий. Помимо прочего в документе сказано, что ароматизированные сигареты и сигареты с высоким содержанием смол и никотина в стране нужно запретить.

Подробнее об антитабачных инициативах в Украине читайте на сайте "Сегодня" – "Крепкие и ароматизированные сигареты запретят: что подготовили для курильщиков".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф:

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