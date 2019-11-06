Силовикам на 10% увеличат зарплату

Кабинет министров Украины презентовал проект бюджета на 2020 год

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Согласно документу, на безопасность и оборону планируется выделить 245,8 млрд. грн.

Из них 93 млрд. пойдет на содержание силового блока. Нацгвардейцам, полицейским, пограничникам и спасателям в среднем на 10% процентов повысят заработную плату.

Кроме того, планируется закупка десяти вертолетов, для нужд силовых органов будут строить корабли.

После оккупации Крыма там осталось 19 патрульных катеров.

"За три года мы планируем вместе с французскими партнерами построить 20 сверхсовременных пограничных кораблей, потому что не может функционировать государство, когда у нее незащищенная граница. 25% процентов расходов будут идти на украинские предприятия судостроительные", – сообщил на заседании Кабмина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров презентовал проект госбюджета-2020 ко второму чтению и утвердил расходную часть на уровне 1,195 трлн гривен. Читайте подробней, какие предлагаются расходы в проекте бюджета-2020.

Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября, смотрите об этом в сюжете:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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