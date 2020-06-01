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Ситуация со сбором налогов в мае улучшилась: бюджет пополняется

1 июня, 21:35

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Смягчение карантина отразилось на доходной части бюджета

В мае 2020 года началось постепенное смягчение карантинных мероприятий, после чего в Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации в стране. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, роспись выполнена на 100%. При этом возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) составило 12 млрд гривен.

Из основных тенденций мая 2020 года в разрезе налогов и сборов следует отметить следующее:

  • роспись по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнена на 0,1 млрд грн;
  • показатель по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;
  • роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;
  • на 99,8% выполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн;
  • 0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

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С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%.

За январь-май 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, расходы по общему фонду государственного бюджета за 5 месяцев 2020 года составляли 392,8 млрд грн, или 83,4% от росписи отчетного периода.

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По итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – дефицитом в сумме 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе-апреле 2020 органы местного самоуправления получили из государственного бюджета 53,4 млрд грн межбюджетных трансфертов.

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Напомним, в Украине создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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налоги доходы госбюджет сборы Минфин бюджет-2020

Источник: Сегодня

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