Скачок доллара, новые лоукост-рейсы, запрет ночного алкоголя в Киеве: итоги дня

ПриватБанк одержал промежуточную победу в суде, а из Литвы вернулись 30 млн долларов

Фото: welcomia / Freepik

Общество

21 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Верховный суд признал незаконным решение Киеврады от 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в ночное время. Решение вступает в силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Впрочем, как заявил депутат Киеврады Владислав Михайленко, запрет на продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 продолжит действовать. Он объяснил, что на данный момент существует два решения Киеврады по поводу запрета на продажу алкоголя ночью – от 2016 и 2018 годов. При этом вердикт Верховного суда касается более раннего решения городского совета столицы.

Суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации. Эти средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

Лоукостер Ryanair откроет рейсы в Херсон из Кракова в этом году и расширит в летнем сезоне 2020 года маршрутную сеть из Харькова за счет двух новых направлений в Венгрию и Польшу.

18 рейсов из Украины в Европу в целом планирует открыть лоукостер Ryanair в летнюю навигацию 2020 года.

730 дорожно-транспортных происшествий произошло 14 октября в Украине, в которых погибли 18 человек, сообщили в Национальной полиции.

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете-2019, которым предусматривается выделение 1 млрд грн для выплаты зарплат горнякам государственных шахт.

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Марчин Свенчицкий 15 октября вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины. Он стал преемником Альгирдаса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена.

Экономика

Ослабил на 25 копеек до 24,79 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 октября. За неделю – с 9 по 16 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на восемь копеек.

134,5 млн долларов купил Национальный банк на прошлой неделе – на межбанковском валютном рынке, что в 3 раза больше покупки неделей ранее. На прошлой неделе регулятор не продавал валюту, после того как неделей ранее возобновил ее продажу впервые за два месяца.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться согласно календарному старту отопительного сезона – с 15 октября, несмотря на то, что в Украине продолжается бабье лето. Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

В тренде В Украине хотят отменить военный сбор: экономисты оценили план

Увеличила в 2,4 раза Украина запасы природного газа в подземных хранилищах с окончания прошлого отопительного сезона – до 21 млрд 25,06 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 13 октября 2018 года на 26,4%, 13 октября 2017 года – на 25,5%, 13 октября 2016 года – на 42,7%.

Апелляционный суд Лондона постановил, что может продолжить рассмотрение иска ПриватБанка о мошенничестве против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести офшорных компаний. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

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18 октября Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Ожидается, что правительство подаст ко второму чтению проект госбюджета в начале ноября

3 млрд грн принесло в госбюджет железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году. Речь о его закрытии пока не идет, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Мир

Турция проводит военную операцию в Сирии против террористов согласно плану, представленному в Совет безопасности ООН, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что Турция начала эту операцию потому, что международное сообщество бездействовало. Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%. Соединенные Штаты также прекратят переговоры с Турцией о торговой сделке на 100 млрд долларов.

Концерн Volkswagen отложил строительство завода по производству автомобилей стоимостью 1,3 млрд евро в Турции из-за вторжения в Сирию.

Увеличилось до 66 человек число погибших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Возрастет на 3,9% мировое потребление стали в 2019 году по сравнению с 2018 годом – до 1,775 млрд тонн, сообщили во Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association). При этом в 2020 году ожидается рост потребления стали в мире на 1,7%. В 2018 году мировое потребление стали возросло на 4,6% по сравнению с 2017 годом.

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