Скандал с некачественной нефтью из РФ: Украина остановила нефтепровод "Дружба"

"Укртранснафта" пошла на вынужденный шаг и действует в рамках соглашения о транзите

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Из-за проблем с качеством российской нефти государственная "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"). Работа нефтепровода фактически остановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Остановка транзита произошла 25 апреля 2019 года в 21:43.

"Укртранснафта" вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия)", - пояснили в компании.

Дело в том, что Словакия уже отказалась от транспортировки некачественной российской нефти. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не захотел покупать российскую нефть из-за проблем с ее качеством, поэтому обратился к оператору словацкого участка нефтепровода "Дружба" Transpetrol с просьбой приостановить прокачку. Ранее транзит порченой российской нефти по "Дружбе" остановила и Польша. Таким образом "Дружба" больше не качает российскую нефть на Запад ни по южной, ни по северной ветке.

В "Укртранснафте" подчеркивают, что действуют в рамках соглашения о транзите нефти через Украину.

"Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, не сдержавшую выполнение своих обязанностей", – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефетеперабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен.

Как известно, нефтепровод начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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