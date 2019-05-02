Скандал с российской нефтью: Беларусь получила чистое сырье

Загрязненное черное золото вытеснили в резервуары "Унечи"

Наземный участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Фото: Водник / Wikipedia.

После скандала с качеством российской нефти чистое сырье поступило по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим".

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая 2019 года в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Сообщается, что вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти проведено из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча".

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей "Транснефти" и "Гомельтранснефти "Дружба" транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Напомним, "Белнефтехим" зафиксировал проблемы с качеством российской нефти 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей нефти Urals в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Из-за этого оба белорусских НПЗ – Мозырский и "Нафтан" – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Позже в России подтвердили факт загрязнения нефти дихлорэтаном – токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильными коррозийными свойствами.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. А 25 апреля украинская государственная "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти плохого качества по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"). Аналогичные решение приняли операторы участков нефтепровода в Польше и Словакии.

На этом фоне оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет.

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