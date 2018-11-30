Скандал вокруг ГФС: Продан явился на допрос, но отказался от дачи показаний
В САП уверяют, что экс-руководитель Госфискальной службы не предоставил документы о лечении за границей
Сегодня, 30 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели допрос бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана в рамках уголовного производства по незаконному обогащению. Об этом сообщила пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на официальной странице в Faceboоk.
"Подозреваемый, нарушая обещания, данные в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу после возвращения в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины, никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил", – сообщили в САП.
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Также в САП добавили, что ни подозреваемый, ни его защитники не показали "никаких подтверждающих документов" об уважительности причин отсутствия Продана на территории Украины и о прохождении лечения за границей.
Напомним, 26 ноября бывший руководитель ГФС Мирослав Продан вернулся в Украину после лечения в Германии. Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, куда его вызывали на допрос.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о скандале вокруг бывшего и.о. ГФС. Мирослав Продан заявлял, что не встретился с представителями прокуратуры вовремя, так как отправился за границу на лечение, а повестка пришла не по адресу. В начале сентября Продан уволился по собственному желанию.
Также сообщалось, что 21 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму 150 млн долларов без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни. Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану.
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