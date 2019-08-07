Скандал вокруг "грязной" нефти из России: фигурант дела попросил отменить арест

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Бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", попросил изменить ему меру пресечения с ареста. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил адвокат россиянина Роландас Тилиндис.

Ружечко был объявлен в международных розыск и задержан в Литве, а Вильнюсский участковый суд арестовал его на три месяца.

"Нами подана просьба о смягчении меры пресечения, которая в установленном порядке должна быть рассмотрена в Вильнюсском окружном суде", – сказал Тилиндис.

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По его словам, правила экстрадиции подозреваемых допускают, что такое лицо необязательно должно содержаться под стражей. Он также добавил, что прокуратура Литвы не указала мотивы по избранию именно такой, как арест, меры пресечения.

Новости "Сегодня" сообщали, что Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко. Ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ружечко задержали в Вильнюсе 18 июля, а на следующий день он обратился с просьбой о предоставлении ему в Литве политического убежища. Она находится в стадии рассмотрения.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий. 31 июля украинская компания получила первую часть компенсации от российской стороны.

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