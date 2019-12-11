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Сканеры на таможне запустят до конца недели – Гончарук

11 декабря, 12:14

Через две недели обещают ввести в эксплуатацию еще 5 сканирующих систем

Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook

Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook

До конца недели в пунктах пропуска на таможне, где недавнообъявили о борьбе с коррупцией, должны начать работу две сканирующие системы для борьбе с контрабандой. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили в пресс-службе правительства.

"В течение 15 дней должен быть осуществлен запуск еще 5 сканирующих систем", – рассказал премьер.

Ранее глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба оплатила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию. В пунктах пропуска Шегини и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, Государственное бюро расследований (ГБР)начало досудебное расследование по поводу нерабочих сканеров на таможне, работников таможенной службы подозревают в нанесении ущерба госбюджету. Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко. По ее словам, предварительно установлено, что вместо 7 сканеров куплено только 4, но и они не функционируют. Сканеры установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. Также некоторые комплексы построены за двойную цену.

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Также мы сообщали о том, что госбюджет-2020 предусматривает 480 млн грн на обновление инфраструктуры таможни. По его словам, эти средства будут направлены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.

Ранее Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

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взятка коррупция правительство таможня импорт Государственная таможенная служба Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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