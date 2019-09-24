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Стало известно, сколько озимых зерновых посеяли украинские аграрии

24 сентября, 06:06

По данным Минагрополитики, засеяна почти треть от прогнозируемой площади

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинские аграрии по состоянию на 23 сентября засеяли озимыми зерновыми 2 млн га, что составляет 30% от прогнозируемой площади посева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Озимая пшеница посеяна на площади 1,9 млн га, или 30% к прогнозу, рожь – на площади 61 тыс. га (50% к прогнозу), озимый ячмень – на площади 84 тыс. га (9% к прогнозу).

Кроме того, по данным ведомства, продолжается уборка зерновых и зернобобовых. По состоянию на 23 сентября аграрии намолотили 43,3 млн тонн зерна с площади 10,8 млн га (70% к прогнозу).

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Ранее новости "Сегодня" писали, что урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу.

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В свою очередь Министерство сельского хозяйства США в сентябре понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году до 28,7 млн тонн, а кукурузы – до 36 млн тонн.

Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин, заявлял, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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Источник: Сегодня

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