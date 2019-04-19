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Сколько аграрных расписок оформили украинцы: названа сумма

Сегодня, 09:02

Об итогах оформления этих документов сообщил Александр Бакуменко

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинские аграрии с начала 2019 года оформили 473 аграрные расписки на общую сумму 4,03 млрд гривен.

Об этом написал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на своей странице в Facebook.

"С начала 2019 года оформлено 473 аграрные расписки на сумму 4,032 млрд гривен (почти 150 млн долларов)", – сообщил он.

Бакуменко также отметил, что с начала введения этого финансового инструмента в 2015 году оформлено 1324 аграрные расписки на сумму 8,7 млрд гривен.

Напомним, в ноябре 2012 года Верховная Рада приняла закон об аграрных расписках. Тогда отмечалось, что принятие этого документа позволит товаропроизводителям привлекать материально-технические и финансовые ресурсы под залог будущего урожая.

В 2015 году Алексей Павленко, который на тот момент занимал должность министра аграрной политики и продовольствия, заявил, что Минагропрод намерен до 2020 года привлечь в сельское хозяйство 8 млрд долларов инвестиций. Он также перечислил реальные шаги, которые улучшат инвестклимат агросектора. Одним из них министр назвал аграрные расписки.

Аграрная расписка – это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.

В конце 2018 года правительство Украины передало объединенным территориальным общинам более 500 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения:

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Тег сельское хозяйство, аграрии, АПК , аграрный бизнес

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Сегодня

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