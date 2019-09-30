Сколько чаевых оставляют украинцы: названа сумма

Посетители ресторана могут оставит "на чай" даже с помощью банковской карточки

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Президент США Дональд Трамп недавно признался, что всегда оставляет мелочь обслуживающему персоналу, даже если рассчитывается карточкой, а известный футболист Криштиану Роналду оставил в отеле почти 20 тысяч евро чаевых. Новости "Сегодня" решили узнать, насколько щедры в этом смысле украинцы, и сколько у нас оставляют "на чай".

Официантка Анна Головченко вспоминает самую большую сумму чаевых, которые получила от благодарных клиентов. На работе ей платят фиксированную ставку, но основа дохода – именно чаевые.

"Самая крупная сумма была где-то 900 с чем-то гривен. А в месяц это может быть около 5-7 тыс. гривен, – подсчитала Анна.

В заведениях питания украинцы традиционно оставляют около 10% от чека.

"Это зависит от самого гостя, он сам решает, будет он оставлять чаевые или нет", – говорит Анна.

Такому подходу точно удивился бы президент США Дональд Трамп. В СМИ попало фото, где из кармана миллиардера торчат банкноты. Позже Трамп объяснил: наличные носит именно для чаевых.

"Я уже давно пользуюсь картой, но люблю оставлять чаевые в гостиницах и ресторанах, поэтому всегда имею при себе мелкие деньги", – признался Дональд Трамп.

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В США, действительно, культура чаевых более развита, рассказывает коммерческий директор ресторана Александр Романский. Их там оставляют всегда, а часто прописывают сразу в счете.

"Ты должен оставить 10-20%, некоторые даже указывают 25% чаевых. В некоторых ресторанах даже прописано в чеках, что если вас там больше четырех человек – это такая-то сумма чаевых. Если вас больше шести человек – такая-то сумма чаевых", – говорит Романский.

А вот украинские официанты часто недополучают на чай, так как клиенты рассчитываются карточкой. Но возможность поблагодарить персонал все равно есть.

"Когда гость рассчитывается, он уже включает в сумму чаевые и платит больше. И платит все картой. Эта возможность все равно есть – оставить чаевые, даже когда у тебя карточка", – объясняет Романский.

Впрочем, такую ​​возможность посетители кафе используют редко, признается официантка Анна и советует клиентам не стесняться пользоваться такой возможностью.

"Включать в счет процент за обслуживание – это вполне уместно", – говорит Анна.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, сколько звезды оставляют "на чай" в ресторанах.

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