Сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен: инфографика

За последние три месяца в Украине выросли пенсии. При этом размер средней пенсии повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. За период с июля по сентябрь денежное обеспечение по возрасту увеличилось на 7 гривен – до 3016 гривен в месяц. К слову, ранее украинцы назвали оптимальный размер пенсии.

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При этом, по подсчетам Пенсионного фонда, почти половина всех пожилых украинцев получают ежемесячно 1,5-2 тысячи гривен. 75 тысяч человек имеют выплаты, которые меньше этой суммы. И 245 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

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Новости "Сегодня" писали, что, по последним данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

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