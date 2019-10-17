Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен: инфографика

17 октября, 14:05

Пенсионный фонд отчитался о росте пенсий за три месяца

За последние три месяца в Украине выросли пенсии. При этом размер средней пенсии повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. За период с июля по сентябрь денежное обеспечение по возрасту увеличилось на 7 гривен – до 3016 гривен в месяц. К слову, ранее украинцы назвали оптимальный размер пенсии.

Реклама

При этом, по подсчетам Пенсионного фонда, почти половина всех пожилых украинцев получают ежемесячно 1,5-2 тысячи гривен. 75 тысяч человек имеют выплаты, которые меньше этой суммы. И 245 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

В тренде
Электронные трудовые книжки: эксперты не разделяют оптимизм властей

Новости "Сегодня" писали, что, по последним данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пенсии ПФУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
Украинцы назвали оптимальный размер пенсии
Украинцы назвали оптимальный размер пенсииЭкономика
Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому
Зимние субсидии: выплачивать будут по-новомуЭкономика
Малообеспеченным в Украине увеличат выплаты, но сократят их срок
Малообеспеченным в Украине увеличат выплаты, но сократят их срокЭкономика
Незаметная электроэнергия: откуда в домах украинцев берется свет
Незаметная электроэнергия: откуда в домах украинцев берется светУкраина
Украина рекордно нарастила закупки бензина
Украина рекордно нарастила закупки бензинаАвто

Новости партнеров

Loading...
загрузка...