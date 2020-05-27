Сколько денег потратят на соцзащиту украинцев от последствий коронакризиса

В Минсоцполитики есть деньги на выплаты самым незащищенным категориям украинцев

После карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП. Такими подсчетами поделилась министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Левому берегу".

"Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть бедности, обойдутся примерно в 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно. Мы их контролируем, корректируем, в пределах своих программ вправе их перебрасывать. Если из-за карантина, например, отложится оздоровительная кампания, мы превратим эти программы в другие", – сказала Лазебная.

Однако, по ее словам, пока такой необходимости нет, средства есть и ни одна программа пока не будет корректироваться.

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"Но я, например, для себя определилась, что по итогам первого полугодия мы можем выйти из инициативами пересмотреть определенные программы", – отметила министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что показатель бедности в Украине из-за пандемии может вырасти, однако правительство хочет не допустить реализации этого сценария. Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о самых эффективных мерах преодоления бедности в Украине.

Однако Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения в бюджет-2020.

Напомним, в Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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