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Рада выделила еще 2 миллиарда для устранения последствий паводка

3 июля, 16:33

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Расходы резервного фонда вырастут на 2 млрд грн

Парламент принял закон о направлении 2 млрд грн из резервного фонда госбюджета для проведения мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций, сообщает портал Верховной Рады.

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Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отметила необходимость быстрой и консолидированной реакции властей для преодоления последствий наводнения в западных областях Украины, а также выплаты компенсаций пострадавшим гражданам.

"Мы, как Верховная Рада Украины, должны объединиться и сделать все возможное, чтобы тысячи пострадавших семей не остались наедине со своими проблемами! Это не проблемы отдельных областей – это стихийное бедствие национального масштаба. Именно в таких кризисных ситуациях проявляется и закаляется единство страны", – сказала Елена Кондратюк.

За законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3776) за основу и в целом проголосовали 350 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект, помимо увеличения расходов резервного фонда на 2 млрд грн, предусматривает увеличить на эту же сумму доходы общего фонда от налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях были подтоплены 349 населенных пунктов. Сейчас в воде остаются 12 из них.

На заседании правительства выделили 754 млн грн для западных областей и Министерства внутренних дел, которое принимает активное участие в устранении последствий наводнения.

После масштабного паводка в западных областях Украины, когда были разрушены дороги, затоплены сотни домов и погибли три человека, Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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