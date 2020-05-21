Сколько денег Украина потеряла из-за карантина: названы цифры

Карантин в Украине спас тысячи жизней, но привел к потере миллиардов долларов

Введенный в Украине карантин обошелся в 53,5 млрд долларов. В случае если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы 54 млрд долларов. К таким выводам пришли в Киевской школе экономики.

Так, там считают, что при условии полного снятия карантинных мер с 12 мая погибло бы примерно 120 тысяч человек в случае развития ситуации по наихудшему сценарию.

"Снятие карантина в "черном" сценарии, который предполагает высокую смертность, стоило бы Украине 54 млрд долларов, или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно 53,5 млрд долларов", – подсчитали в своем исследовании специалисты организации.

Реклама

Иными словами, Украина сохранила с помощью карантина примерно столько же, сколько потеряла из-за карантина (с экономической точки зрения). При этом с этической точки зрения важнее сохранить человеческие жизни.

Согласно опубликованному в 2017 году исследованию американских экономистов Кипа Вискуси и Клэйтона Мастермана, стоимость статистической жизни (ценность, которую готово отдать общество за уменьшение статистической вероятности того, что один из членов общества умрет) для Украины составляет 0,454 млн долларов (для США – около 10 млн долларов).

В тренде Украинцы активно ищут удаленную работу: для кого есть вакансии

Реклама

Потери экономики в случае введения карантина КШЭ рассчитала на основе понятия "среднестатистической жизни" в Украине, а данные о вреде карантина для экономики – на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год. Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Тогда восстановление экономики после обвала может быть быстрым. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

А новости "Сегодня" и социологи компании "Градус", которая вместе с телеканалом "Украина" проводит регулярные исследования, ранее рассказывали, как переформатируют работу предприниматели во время кризиса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама