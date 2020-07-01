Сколько денег в казне: названа рекордная за всю историю сумма

После уплаты в казну части прибыли государственного ПриватБанка и "Нафтогаза Украины" там оказалась рекордная сумма

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начало июня и является рекордным показателем за всю историю. Об этом рассказали в Государственной казначейской службе Украины.

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По данным Казначейства, на Едином казначейском счете было:

1 июля 2019 года в 5,8 раза меньше – 12,96 млрд грн;

1 июля 2018 года – 9,39 млрд грн;

1 июля 2017 года – 45,15 млрд грн.

Рекордный показатель средств на Едином казначейском счете обеспечили дивиденды ПриватБанка в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю июня 2020 года.

В мае 2020 года остатки средств на Едином казначейском счете выросли на 84%, составив на 1 июня 2020 года 32,49 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины", который вошел в кризис, вызванный коронавирусом, хорошо подготовленным, располагал 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро и солидными запасами газа в подземных хранилищах.

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По решению Минфина, с 1 января 2020 года госпредприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли вместо 90%, как было раньше. Однако "Нафтогаз Украины" в 2020 году должен платить в бюджет больше всех других госпредприятий – 95% от чистой прибыли.

По итогам первого квартала 2020 года госбанки получили прибыль в размере 11,1 млрд грн. Наиболее впечатляющие результаты у государственного ПриватБанка – на его долю приходится 94% прибыли всех госбанков, или 10,4 млрд грн.

Напомним, в 2020 году Минфин обязал ПриватБанк передать в казну 75% прибыли.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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