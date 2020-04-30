Сколько должны стоить антисептики, маски, мука: как власть регулирует цены во время карантина

Государственный контроль иправо устанавливать максимально допустимые цены на товары первой необходимости во время карантина было введено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который был принят Верховной Радой 30 марта и вступил в силу 2 апреля. В соответствии с этим законом, Кабинет министров должен был в течение недели после вступления закона в силу утвердить перечень товаров противоэпидемического назначения и социально значимых товаров, а также ввести регулирование цен на них, чтобы не допустить чрезмерного повышения цен.

Регулирование цен предполагало, что Кабмин установит граничные (предельные) цены на товары противоэпидемического назначения и/или товары, которые имеют существенную социальную значимость, причем отдельно для оптовой и розничной торговли, с учетом надбавки. Также Кабмину было поручено обеспечить контроль за регулируемыми ценами.

За продажу упомянутых товаров по завышенным ценам (выше граничных на 20% и более) закон предусматривал серьезные наказания: для физлиц – штраф от 3400 до 4250 грн (200-250 необлагаемых налогом минимумов), для должностных лиц – 4250-5100 грн. Для юрлиц за нарушение требований насчет граничных цен законом предусмотрена конфискация "необоснованно полученной выручки", да еще и штраф в размере 100% этой самой выручки. А за предоставление госорганам недостоверных сведений о ценах и за невыполнение их предписаний – штраф 17 000-34 000 грн.

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Однако даже через месяц после выхода закона регулирование цен в Украине, судя по всему, не введено. На заседании Кабмина 22 апреля рассматривался проект постановления "О мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения", докладчиком по которому выступал министр экономразвития Игорь Петрашко. Как сообщают в Минэкономразвития, это постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования и будет действовать до окончания карантина.

Однако в базе украинского законодательства на сайте Верховной Рады такого документа на момент написания статьи не было.

Как сообщил экономический эксперт Алексей Дорошенко, этот документ не был принят на заседании Кабмина 22 апреля окончательно, поскольку требовал некоторой доработки. В частности, в него планировалось внести ряд изменений в связи с замечаниями бизнес-омбудсмена.

Так что не исключено, что финальный вариант этого постановления станет доступен позже.

Как будут регулировать цены

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Тот проект постановления КМУ, который был обнародован для обсуждения, содержит перечни товаров медицинского назначения и социально значимых товаров. Однако не содержит некоторых моментов, перечисленных в законе. В частности, в нем ничего не говорится об установлении предельных (граничных) цен.

Вместо этого правительство намерено потребовать от розничных торговцев сообщать в контролирующие органы, если цена на тот или иной товар изменится. Об оптовых ценах в постановлении не упоминается.

Так, согласно проекту постановления, если цена на товар из списка должна измениться (вырасти) на 15% и больше, это необходимо задекларировать за 30 дней до начала применения новой цены. Если цена должна вырасти на 10-15% – задекларировать это не менее чем за две недели до изменения цены. А если цену планируется поднять на 5-10%, сообщить об этом нужно за три дня.

Предполагается, что торговцы смогут декларировать изменение цен через сайт Госпродпотребслужбы, которая осуществляет надзор (контроль) за соблюдением требований по регулируемым ценам.

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Такой подход к контролю за ценами – фактически обычный мониторинг, а не запрет на повышение цен – министр экономразвития Игорь Петрашко объяснил на брифинге 15 апреля. По его словам, на сегодняшний день дефицита товаров нет, все продукты из списков можно найти в магазинах, и этого удалось достичь путем ежедневного мониторинга и диалога правительства с производителями, дистрибьюторами и магазинами. "Мы планируем ввести более мягкий инструмент регулирования", – сказал министр. По его мнению, в данный момент этих мер достаточно для сохранения ценовой стабильности.

Эксперты: жесткое регулирование сейчас будет лишним

Опрошенные нами эксперты по-разному относятся к идее регулирования цен, однако все они считают, что жесткое регулирование в настоящий момент будет неправильным.

"Это абсолютно ненужное решение. На сегодняшний момент никакое регулирование цен не нужно. Когда ввели карантин и началась паника, люди действительно стали покупать продукты питания, антисептики, и цены на них поднялись. Сейчас паника закончилась, и цены упали. Может, в дальнейшем сезонные цены и будут повышаться. А может, будут падать. Но никогда госрегулирование не работало. И подобные решения бессмысленны, они только вредят, создают лишние проблемы", – считает экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Контроль цен – путь к искусственно создаваемому дефициту товаров, уверен член Украинской Рады бизнеса, владелец Салтовского мясокомбината Денис Парамонов.

"Оба подхода, подразумевающие в том или ином виде контроль цен на товары, на мой взгляд, малоэффективны в текущей ситуации. И у производителей, и у розничных продавцов в период карантина существенно выросли накладные расходы: дезинфекция помещений, защитные средства, изменения процессов производства и продажи, а вдобавок ко всему, необходимость организовывать ежедневную перевозку работников на работу и домой. Контроль цен – путь к искусственно создаваемому дефициту товаров. Предпринимателям сейчас критично важны программы поддержки бизнеса, которые обеспечат скорейший выход из экономического кризиса", – говорит он.

В то же время экономический эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко называет себя сторонником регулирования цен.

"Это постановление – только первый этап. В дальнейшем списки товаров, на которые вводится мониторинг, могут расширяться. Что касается граничных наценок, то, если бы они были введены сейчас, то даже я, сторонник регулирования, сказал бы, что это могло бы привести к негативным последствиям. Многие мои коллеги выступают за более жесткие ограничения, но я считаю, что сейчас лучше вести более мягкую политику в этом отношении. Если ты хочешь выиграть, нужно принимать меры в нужное время. Сейчас время неподходящее, лучше регулирование цен отложить на более подходящее время, а пока просто вести мониторинг. В частности, чтобы контроль за ценами был действенным, нужно добавить финансирование Госпродпотребслужбе, добавить людей, чтобы они сверяли, какие сведения магазины вносят в реестр и что есть на самом деле. Если этого не будет, контроль будет фиктивным. На сегодняшний день финансирование Госпродпотребслужбе не увеличили. Поэтому лучше все вводить поэтапно", – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, сейчас вводится мониторинг не только цен, но и товарных остатков на складах торговых сетей, чтобы понимать реальные запасы товаров и вовремя решать проблемы дефицита тех или иных товаров.

"Мониторинг товарных остатков у нас не проводился уже много лет, и хорошо, что сейчас этим начали заниматься. Я неоднократно говорил, что наша проблема с существенным колебанием цен на овощи связана с тем, что мы просто не понимаем, сколько их есть на складах. Сейчас это будет видно", – говорит Алексей Дорошенко.

Эксперт фактически подтвердил слова министра экономразвития о том, что снижения цен практически на все продукты питания удалось достичь, в частности, благодаря постоянной работе с торговыми сетями.

"Вы же понимаете, что просто так, по мановению волшебной палочки, цены снизиться не могли, особенно после того, как они стали резко возрастать. Они снизились в результате переговоров с торговыми сетями. Многие из тех, кто участвовал в переговорах, пошел на уступки. Причем иногда на очень болезненные уступки. Кто-то снизил цены, отказавшись от наценки, кто-то – через влияние на поставщика или производителя. Но в результате цены снизились. Я понимаю, насколько торговые сети сейчас ограничили себя, поэтому считаю, что в качестве компенсации им можно не вводить жесткий вариант регулирования. Потому что на сегодняшний день они фактически саморегулировались. Если бы снижения цен не произошло, регулирование на сегодняшний день было бы гораздо более жестким", – говорит Алексей Дорошенко.

В дальнейшем, возможно, и придется переходить к следующим этапам, полагает экономист. По его информации, операторам розничной торговли на встречах с правительством говорили о том, что Кабмин осенью планирует подготовить и подать в парламент закон о внутренней торговле.

"Причем им сказали откровенно: если сейчас не сможем договориться, этот закон будет внесен в ускоренном режиме. А хуже, чем закон о внутренней торговле, для торговых сетей не существует. Но цены снизились, и теперь, может, удастся обойтись без этого закона. Добавлю, что процесс переговоров был сложный, но я первый раз видел достаточно адекватных представителей Кабмина в качестве переговорщиков. Они использовали весь арсенал аргументов в переговорах с торговыми сетями и добились результата", – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, во многих странах Европы тоже действует регулирование цен на определенные группы товаров, причем так было еще до карантина.

"Весь вопрос в том, на кого мы делаем ставку. Если на конечного потребителя, покупателя, вообще на гражданина, то регулирование нужно. Если мы делаем ставку на бизнес, как в Америке, то не нужно. В Европе в центре внимания находится человек. А ведь мы движемся в Европу, не так ли?" – аргументирует эксперт.

Напомним, на какие товары вводится правительственный мониторинг цен:

Лекарственные средства

Paracetamol Azithromycin Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor Ampicillin Amoxicillin Ceftriaxone Moxiflacin

Антисептики и дезинфицирующие средства

Хлоргексидин Этанол Повидон-йод Средство на спиртовой основе для протирания рук Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования Хлороксиленол Спиртосодержащий антисептик для рук карманный Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи Моюще-дезинфицирующее средство для стирки Моюще-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты

Шапочка медицинская одноразовая Медицинская маска Халат изоляционный медицинский одноразовый Костюм биологической защиты/комбинезон Водонепроницаемые лабораторные костюмы Перчатки медицинские стерильные или нестерильные Перчатки нитриловые Перчатки латексные неопудренные Кольчужные (кевларовые) перчатки Полнолицевая маска/полумаска Защитный щиток Защитные очки Респиратор РРР2 или БГРЗ Фартук медицинский Бахилы одноразовые Резиновые сапоги Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук Медицинская марля Защитная полумаска Фильтры для полнолицевых и полумасок

Продукты питания

Крупа гречневая Сахар-песок Мука пшеничная (высший сорт) Макаронные изделия отечественного производства (вермишель) Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке) Хлеб ржано-пшеничный Яйца куриные С1 Птица (тушка куриная) Вода минеральная без газа Масло сливочное жирностью 72,5%

Как видим, овощи и фрукты не вошли в перечень продуктов, подлежащих госрегулированию. Вероятно, поэтому цены на них растут. Подробнее – в сюжете:

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