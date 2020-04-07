Сколько газа нужно для прохождения следующего зимнего сезона: детали

Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму

Украине необходимо закачать в газохранилища около 2-3 миллиардов кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С такими переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд кубометров", – отметил он в Facebook.

По его словам, остается открытым вопросом о том, кто будет создавать этот запас газа в ПХГ, ведь после открытия конкурентного рынка газа в мае этого года у "Нафтогаза" больше не будет такого обязательства.

"Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году? Нужно срочно вносить изменения в соответствующее постановление КМУ "Об утверждении размера страхового запаса газа на 2020 год", – написал он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к началу апреля в украинских подземных хранилищах скопилось 15,9 млрд куб. м природного газа.

Согласно данным госкомпании "Укртрансзгаз", которая являлась оператором магистральных газопроводов Украины до 1 января 2020 года, долг за негативные небалансы участников рынка природного газа на конец 2019 года достиг 44,048 млрд гривен.

В 2019 году участники рынка использовали 2,04 млрд куб. м газа на общую сумму 13,595 млрд гривен. В течение года участники рынка оплатили только 2,484 млрд гривен негативных небалансов (за все годы накопления). Таким образом, долг за 2019 год составил 12,258 млн гривен.

В компании отметили, что 2019 год стал худшим годом от принятия Кодекса ГТС, который ввел практику небалансов участников рынка. Так, в 2016 году участники рынка накопили 4,051 млрд гривен долга, в 2017 году долг вырос еще на 10,296 млрд гривен, а в 2018 году долги услуги балансировки составляли 17,355 млн гривен.

В мае прошлого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил Кабинету министров открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками, что могло бы снизить цены на газ для населения.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

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