Сколько газа Украина импортировала из Венгрии, Польши и Словакии по виртуальному реверсу

Импорт газа вырос на 59% - до 3,9 млрд куб. м. Весь газ импортировали из Европы

/ Фото: Укртрансгаз

Украина в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила импорт природного газа на 59% – до 3,9 млрд куб. м. Об этом рассказали в пресс-службе "Оператора ГТС Украины".

Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, за 4 месяца 2020 года было импортировано 2,4 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 600 млн куб. м и 900 млн куб. м соответственно. Отмечается, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года – 380 млн куб. м.

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В апреле Украина закупила 1,3 млрд куб. м газа, что почти на четверть больше, чем в апреле 2019 года.

"Увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul, которую "Оператор ГТС Украины" ввел с началом 2020 года. За апрель месяц по short-haul в Украину поступило 264 млн куб. м газа (из Венгрии – 64%, из Польши – 21%, из Словакии – 15%). Стоит отметить, что все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме таможенного склада", – рассказали в пресс-службе.

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, – до 14,25 млрд куб. м.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина и Венгрия заключили новое соглашение о прокачке газа. Новые правила существенно упрощают транзит газа, который будет происходить по сетевому кодексу ЕС.

В первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия – Словакия.

В марте 2020 года "Оператор ГТС " заключил с польским оператором GSA Platform соглашение об использовании системы для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей.

"Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

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После чего словацкая компания Eustream, которая является оператором ГТС этой страны, ввела скидку на транспортировку газадля хранения в украинских подземных хранилищах, что повысит их привлекательность для европейских трейдеров.

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