Сколько газа в украинских хранилищах скопилось к апрелю: детали

К началу апреля в украинских подземных хранилищах скопилось 15,9 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза".

"Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет. Так, год назад, по состоянию 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины хранилось на 80% меньше природного газа – 8,8 млрд куб. м", – рассказали в компании.

При этом, в настоящее время 1,6 куб. м газа находится в режиме "таможенный склад", которая предусматривает 1095 дней без обложения таможенными платежами. Услугой "таможенный склад" сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлен рядом факторов:

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накопление рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 – 21,8 куб. м;

невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 из-за теплой зимы – 6,06 млрд куб м. В прошлом сезоне отбора эта цифра равнялась 8,5 млрд куб. м;

начало сезона закачки начато ранее, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.

Пандемия COVID-19 не повлияла на работу украинских ПХГ.

"Все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Чтобы противостоять распространению вируса COVID-19 и сохранить здоровье наших сотрудников, мы перевели часть коллектива на удаленную работу. Тех, кто остается на рабочих местах, обеспечиваем дополнительными средствами защиты и дезинфекции", – отметил генеральный директор Укртрансгаз Сергей Алексеенко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, сколько газа в Украине прокачали в первом квартале и как наше государство перекрывает потери транзита, которые случились из-за строительства и ввода в эксплуатацию "Турецкого потока".

Напомним, в первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

Особенности украинской ГТС помогают европейцам регулировать рынок топлива. Низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет.

Сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения, почти до 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Новая цена стала рекордно низкой за последние четыре года.

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