Сколько газа в украинской ГТС: обнародованы свежие данные

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 27 июня увеличились на 2,6% – до 19,728 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

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По состоянию на 28 июня запасы газа в ПХГ на 46% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (13,5 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 63,6%.

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Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа. Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 млрд куб. м.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине утвердили новые тарифы на услуги хранения газа в подземных хранилищах. Новые тарифы вступают в действие с 1 июля 2020 года.

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Регулятор утвердил такие тарифы (с НДС):

на закачку природного газа в ПХГ – 110,16 грн за тысячу кубометров в сутки (предыдущий тариф составлял 93,30 грн за тысячу кубометров в сутки);

на хранение – 0,19 грн за тысячу кубометров в сутки (ранее – 0,172 грн за тысячу кубометров в сутки);

на отбор – 63,41 грн за тысячу кубометров в сутки (до того – 97,20 грн за тысячу кубометров в сутки).

К концу сезона, по словам главы НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, Украина может поставить новый рекорд по закачке газа.

На 10 апреля "Нафтогаз" имел на своих счетах свыше 3 млрд долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

Напомним, Украине необходимо закачать в газохранилища около 2-3 миллиардов кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона. Однако сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму.

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А в США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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