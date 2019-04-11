Сколько миллионеров в Украине: появились новые данные

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая

Фото: пресс-центр НБУ

Доходы в сумме свыше одного миллиона гривен, полученные в 2018 году, по итогам января-марта 2019 года задекларировали 2067 граждан.

Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Анна Чуб, сообщает пресс-служба ведомства 11 апреля.

По ее словам, на начало апреля этого года количество поданных деклараций составило 201,3 тыс., что на 54% превышает соответствующий показатель 2018-го. Она добавила, что украинцы задекларировали 24 млрд гривен своих доходов.

Согласно данным ГФС, больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд гривен), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд гривен), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд гривен) и иностранных доходов (1,1 млрд гривен).

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд гривен), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд гривен), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд гривен) областей.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая 2019 года.

Ранее ГФС сообщала о 1120 украинцах, задекларировавших доход в 2018 году в размере более миллиона гривен.

Согласно декларационной кампании-2018, доходы за 2017 год не менее миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводивших независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров было в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.

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