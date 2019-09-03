Сколько "грязной" российской нефти остается в польской системе: назван объем

В польской компании сообщили, что вывод загрязненного топлива может занять около года

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Около полумиллиона тонн загрязненной нефти остается в польской системе передачи и хранения топлива из-за ситуации с "Дружбой". Об этом заявил заместитель председателя правления компании — оператора польского участка нефтепровода PERN Рафал Миланд.

По его словам, ранее "грязной" нефти в системе было более миллиона тонн.

Миланд также добавил, что Польше может потребоваться около года на вывод загрязненного топлива.

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"Это может занять около года… Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти будут предъявлять потребители", — сказал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая.

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Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Сумма компенсации, которую Россия уже выплатила украинской стороне, превысила 2,9 млн евро.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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