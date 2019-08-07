Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

Сколько купили и продали валюты украинцы: появились итоги

Сегодня, 19:10

В июле украинцы больше покупали валюту, а за семь месяцев – больше продавали

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Украинцы по итогам июля 2019 года купили через банковскую систему 1,5 млрд долларов, или на 93,7 млн долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, покупка валюты превысила продажу после того, как в мае и июне украинцы продали больше валюты – на 25 млн долларов и 176 млн долларов соответственно.

При этом по итогам января-июля этого года показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки – на 153,5 млн долларов.

Реклама

Читайте также: Тренд развернулся: эксперты рассказали, почему доллар резко вырос и чего ждать дальше

В тренде
В Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева: фото и видео
Алмазбек Атамбаев

Новости "Сегодня" сообщали, что на 8 августа НБУ установил курс доллара на уровне 25,42 грн. По сравнению со значениями 7 августа он снизился на 17 копеек, а в целом за неделю с 1 по 8 августа гривня ослабла на 40 копеек.

Ранее аналитик "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что американская валюта продолжит дорожать. По его словам, в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. 

Мы также узнали, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

НБУ банки валюта

Источник: УНИАН

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды ЗеленскогоЭкономика
Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
"Это пролет над рынком труда": абитуриенты выбирают невостребованные специальностиУкраина
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцев
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцевЭкономика