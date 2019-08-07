Сколько купили и продали валюты украинцы: появились итоги

В июле украинцы больше покупали валюту, а за семь месяцев – больше продавали

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Украинцы по итогам июля 2019 года купили через банковскую систему 1,5 млрд долларов, или на 93,7 млн долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, покупка валюты превысила продажу после того, как в мае и июне украинцы продали больше валюты – на 25 млн долларов и 176 млн долларов соответственно.

При этом по итогам января-июля этого года показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки – на 153,5 млн долларов.

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Новости "Сегодня" сообщали, что на 8 августа НБУ установил курс доллара на уровне 25,42 грн. По сравнению со значениями 7 августа он снизился на 17 копеек, а в целом за неделю с 1 по 8 августа гривня ослабла на 40 копеек.

Ранее аналитик "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что американская валюта продолжит дорожать. По его словам, в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование.

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