Сколько налогов доначислили бизнесменам-нарушителям в Украине: названа сумма

/ Фото: пресс-центр НБУ

Аудиторы Государственной фискальной службы (ГФС) в январе-июле 2019 года провели 10,3 тыс. проверок налогоплательщиков и 2 тыс. встречных сверок, по итогам которых доначислили в бюджет 22,7 млрд грн.

Об этом информирует пресс-служба ГФС, ранее сообщившая о результатах проверок по итогам первых шести месяцев этого года.

"В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд грн, в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1699,3 млн грн, НДС – 1912,3 млн грн", – сказано в сообщении.

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В частности, как сообщили в ГФС, аудиторы провели 549 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела и доначислили 509,4 млн грн.

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Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье: "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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