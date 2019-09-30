Сколько нужно инвестиций для роста ВВП на 40%: Гончарук дал ответ

Премьер озвучил цель правительства на ближайшие пять лет

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украина в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долларов инвестиций, чтобы достичь роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 40%. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В программе деятельности правительства указано, что мы в ближайшие пять лет хотим вырасти на 40%. Для этого нужно привлечь 50 млрд долларов. Это не космическая цифра, она большая, но вполне реальная", – сказал он.

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По его словам, среди прочего Кабмин ставит целью создать 1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет.

Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году украинская экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост ВВП, как прогнозирует Национальный банк Украины, составит 3%.

Президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

В новом Кабмине ранее заявили, что рост украинской экономики в течение пяти лет минимум на 40% является главным вызовом для правительства.

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