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Сколько одолжила Украина с начала года: Минфин назвал сумму

26 июня, 08:13

Львиную долю составляют гривневые займы


Власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат Украина переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем.

Только с начала 2019 году Украина заняла 182 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре.

Львиную долю из этой суммы – 155,5 млрд гривен составили внутренние займы. Отдавать этот долг государство будет в гривне.

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Внешние займы с начала 2019 года составили 26,5 млрд гривен – их погашение будет в валюте. А если разделить общую сумму, занятую с начала года, на всех украинцев, получится, что каждый должен 4100 гривен.

Как сообщалось, в целом за ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд долларов. Это превышает нынешний объем международных резервов Национального банка. И если не будет новых внешних заимствований в достаточных объемах, резервы будут снижаться.

Впрочем, НБУ ожидает, что поступления валюты продолжатся, а потому к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. Чтобы этот прогноз воплотился в реальность, Украина должна оставаться в программе МВФ.

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Тег долг, долги, Минфин, Украина, госдолг, займы

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