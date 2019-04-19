Сколько отечественных товаров покупают украинцы: Госстат раскрыл данные
Статистика представлена по продуктам и непродовольственным товарам
Продажи продукции украинского производства в 2018 году составили более половины - 53,2% – от общего объема реализации товаров в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
При этом для продуктов такая тенденция проявляется значительно сильнее, чем для непродовольственных товаров. Так, доля продаж отечественной продукции среди продовольственных товаров составила 81,4%, среди непродовольственных – 31,7%.
Украинские продтовары с самой высокой долей продаж:
- яйца - 99,2%;
- хлебобулочные изделия – 97,4%;
- сахар – 96,9%;
- мясо и птица - 96,5%;
- сливочное масло – 96,5%;
- животные жиры – 95,4%;
- мука и соки – 94,7%;
- безалкогольные напитки – 94,1%.
Непродовольственные товары украинского происхождения с самой высокой долей продаж:
- сельскохозяйственное сырье – 100%;
- бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и дрова для отопления – 88,1%;
- книги, газеты, журналы – 79,7%.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина сократила поставки муки за границу. За первые три месяца 2019 года экспорт упал почти на четверть.
В целом экспорт товаров из Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 7,96 млрд долларов, а импорт в страну – 8,72 млрд долларов.
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