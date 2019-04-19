Сколько отечественных товаров покупают украинцы: Госстат раскрыл данные

Статистика представлена по продуктам и непродовольственным товарам

Фото: Pixabay

Продажи продукции украинского производства в 2018 году составили более половины - 53,2% – от общего объема реализации товаров в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом для продуктов такая тенденция проявляется значительно сильнее, чем для непродовольственных товаров. Так, доля продаж отечественной продукции среди продовольственных товаров составила 81,4%, среди непродовольственных – 31,7%.

Украинские продтовары с самой высокой долей продаж:

яйца - 99,2%;

хлебобулочные изделия – 97,4%;

сахар – 96,9%;

мясо и птица - 96,5%;

сливочное масло – 96,5%;

животные жиры – 95,4%;

мука и соки – 94,7%;

безалкогольные напитки – 94,1%.

Читайте также Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Непродовольственные товары украинского происхождения с самой высокой долей продаж:

сельскохозяйственное сырье – 100%;

бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и дрова для отопления – 88,1%;

книги, газеты, журналы – 79,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сократила поставки муки за границу. За первые три месяца 2019 года экспорт упал почти на четверть.

В целом экспорт товаров из Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 7,96 млрд долларов, а импорт в страну – 8,72 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько отечественных товаров покупают украинцы: Госстат раскрыл данные". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"