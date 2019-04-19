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Сколько отечественных товаров покупают украинцы: Госстат раскрыл данные

Сегодня, 17:15

Статистика представлена по продуктам и непродовольственным товарам

Фото: Pixabay

Продажи продукции украинского производства в 2018 году составили более половины - 53,2% – от общего объема реализации товаров в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом для продуктов такая тенденция проявляется значительно сильнее, чем для непродовольственных товаров. Так, доля продаж отечественной продукции среди продовольственных товаров составила 81,4%, среди непродовольственных – 31,7%.

Украинские продтовары с самой высокой долей продаж:

  • яйца - 99,2%;
  • хлебобулочные изделия – 97,4%;
  • сахар – 96,9%;
  • мясо и птица - 96,5%;
  • сливочное масло – 96,5%;
  • животные жиры – 95,4%;
  • мука и соки – 94,7%;
  • безалкогольные напитки – 94,1%.

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Непродовольственные товары украинского происхождения с самой высокой долей продаж:

  • сельскохозяйственное сырье – 100%;
  • бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и дрова для отопления – 88,1%;
  •  книги, газеты, журналы – 79,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сократила поставки муки за границу. За первые три месяца 2019 года экспорт упал почти на четверть.

В целом  экспорт товаров из Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 7,96 млрд долларов, а импорт в страну – 8,72 млрд долларов.


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