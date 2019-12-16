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Сколько пассажиров обслужили аэропорты: названы цифры

16 декабря, 06:00

Украинцы все активнее пользуются авиацией, о чем свидетельствуют показатели пассажиропотока

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Украинские аэропорты, расходы на ремонт которых в следующем году вырастут в пять раз, в январе-ноябре 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров. Такие данные сообщили в Государственной авиационной службе Украины.
Это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов достиг 20,55 млн человек.

В 2019 году пассажиропоток на международных рейсах вырос на 20% и составил 20,4 млн человек. На внутренних рейсах количество пассажиров возросло на 7,7%, до 2,17 млн пассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+3,1%) и перевезли 12,87 млн пассажиров (+10,2%).

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Крупнейшими аэропортами Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года стали:

"Борисполь" – 14,21 млн (+21,6%)
"Киев" (Жуляны) – 2,41 млн (-7,4%)
"Львов" – 2,05 млн (39,4%)
"Харьков" – 1,23 млн (+39%)
"Запорожье" – 392,8 тыс. (+6,3%)
"Днепр" – 318,6 тыс. (+14%)

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Миниcтерство инфраструктуры на прошлой неделе согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту "Борисполь" в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

Также мы сообщали о том, что Львовский горсовет просил бесплатно передать ему прибыльный аэропорт города, но в Мининфраструктуры отказали.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: avianews.com

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