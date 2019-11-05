Сколько получит бюджет от легализации казино: в Кабмине назвали сумму

Сумма поступлений указана в доработанном проекте госбюджета на 2020 год

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Кабинет министров предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2020 год поступления от легализации азартных игр на уровне 3 млрд грн. Об этом говорится в доработанном ко второму чтению в Верховной Раде документе, который 5 ноября обнародовала пресс-служба правительства.

Кроме легализации азартных игр в драйверах инвестиций также указаны большая и малая приватизация (по 6 млрд грн), Государственный фонд регионального развития (7,5 млрд грн), социально-экономическое развитие (2 млрд грн) и национальные инвестиционные проекты (1,8 млрд грн).

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Новости "Сегодня" писали, что игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались вне закона в 2012 году.

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В августе 2019 года президент Владимир Зеленский заявил о желании легализировать азартные игры и поручил разработать и принять до 1 декабря необходимый закон. В конце сентября Кабмин одобрил такой документ. В правительстве рассчитывают, что этот шаг позволит бюджету получить до 5 млрд грн.

В октябре Зеленский заявил, что не исключает бесплатную передачу лицензий на игорный бизнес, но с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене в том случае, если отель расширит номерной фонд.

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