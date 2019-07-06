Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа: названа цифра

Возможным потерям дал оценку посол Украины в Германии Андрей Мельник

Фото: "Укртрансгаз".

Потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой газете Freie Presse, которое опубликовано на сайте посольства.

"Если транзитное соглашение на поставку газа не будет продлено с 2020 года, потери для государственного бюджета составят более 3 млрд долларов, что составляет 10 процентов общего государственного бюджета и 3 процента ВВП (валового внутреннего продукта. – Ред.). Это бы уничтожило успехи роста последних лет", – сказал он.

Посол также добавил, что тема газопровода "Северный поток – 2" является единственной в отношениях с Германией, относительно которой у Киева и Берлина разные точки зрения.

"Для Украины "Северный поток – 2" является очень сложной темой, потому что это не способствует нам ни в экономическом [плане], ни в плане безопасности", – подчеркнул Мельник.

Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона уже неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Он добавил, что Киев по-прежнему готов к газовым переговорам с Москвой, однако участие в них европейской стороны является принципиально важным.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что отсутствие нового газового контракта с РФ может ударить по торговому балансу Украины. Ситуацию усугубляет риск запуска Россией "Северного потока – 2", добавил он.

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