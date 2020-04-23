Сколько правок рассмотрели в парламентском комитете к банковскому закону

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел уже более половины поправок к законопроекту о банковском регулировании. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Только прошли на комитете экватор – половину поправок к закону о банках. Сейчас на 8628 правке", – написал он в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к законопроекту о банковской деятельности № 3260, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано уже более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом.

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Для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до 5 млрд долларов.

При этом внесение огромного количества правок затягивает принятие законопроекта, что может привести к катастрофическим последствиям для экономики, говорят специалисты:

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