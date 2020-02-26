Все скупят иностранцы и банки: у Зеленского развеяли мифы о земельной реформе

Земельная реформа, которую взялась проводить в Украине команда президента Владимира Зеленского, пока еще вызывает непонимание у значительной части населения, порождает страхи и мифы. В то же время многие ее нюансы остаются нераскрытыми. Сайт "Сегодня" попросил рассказать о ситуации на рынке сельскохозяйственной земли и планируемых изменениях уполномоченного президента по вопросам земли Романа Лещенко.

- Роман Николаевич, должность уполномоченного президента по вопросам земельных отношений – новая для Украины. Расскажите, что входит в ваши обязанности и какие есть полномочия?

- Должность уполномоченного – внештатная, я не госслужащий. По роду деятельности я – аграрий, производитель товарной сельхозпродукции, работаю в Черкасской области. К вам на интервью приехал с молочной фермы, где мы сейчас проводим реконструкцию. Поэтому могу сказать, что у меня прямой контакт и с людьми, и с предприятиями отрасли. И, заступая на должность, я сказал президенту, что мне важно не утратить этих связей, у меня нет амбиций иметь ранг госслужащего.

Земельная реформа – один из важных пунктов президентской программы, которую он намерен реализовать за 5 лет. Задача земельной реформы одна: навести порядок в земельных вопросах. В понимании президента, чтобы качественно ее провести, нужно иметь в составе команды ответственное лицо и соответствующую структуру. Так и появилась должность уполномоченного по вопросам земли. Моя задача – от имени президента реализовывать поставленные задачи, защищать интересы физических и юридических лиц, постоянно мониторить ситуацию в рамках реформы и работать над улучшением государственной политики в этой сфере.

Также очень важна коммуникационная функция, без каких-либо посредников на уровне законодательной и исполнительной власти. Президент хочет иметь прямой альтернативный канал связи с народом, хочет иметь информацию не через призму отчетов правительства и других государственных институтов, а такую, которая отражает общую и, самое главное, честную картину, чтобы принимать решения, которые нужны людям сейчас.

Назначив меня уполномоченным именно по земельным вопросам, президент поручил объехать всю страну, встретиться с фермерами, профильными ассоциациями. На сегодняшний день мы объехали уже 17 областей, с представителями остальных общались в режиме видеосвязи. Это зарекомендовало себя эффективно. После поездки в каждый регион я готовил для президента отчеты, в которых сообщил о реальной ситуации, о том, что больше всего волнует украинцев.

- У владельцев земли есть целый перечень страхов, связанных с земельной реформой. Какие мифы о земельной реформе вам приходилось слышать особенно часто?

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- Если говорить о жителях сельской местности, то они особенно переживают, что придут иностранцы и заберут у них земли. Это внутренняя, ментальная фобия многих людей, которая формировалась в течение многих лет. Не последнюю роль в этом сыграла советская власть. Например, моя бабушка, которая в свое время пережила Голодомор, до конца своей жизни хранила на чердаке, в специальном ящике, сухари и подсолнечное масло. И она всю жизнь боялась, что к ней придут и отберут землю. Не купят, а отберут! Такие психологические раны кочевали из поколения в поколение.

Но эти страхи не имеют под собой оснований! Земельная реформа дает владельцу пая полноценное право не только владеть ею, но и распоряжаться. Причем, чтобы передать землю в наследство родственнику, не надо умирать. Человек будет свободным в праве распоряжаться своей землей.

Тем не менее, такие настрои в обществе президент воспринял очень чувствительно. Поэтому было принято решение, что вопрос о том, получат ли иностранцы право покупать землю, решится только на референдуме.

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Второй миф, который тревожит многих украинцев, – то, что землю будут скупать сотнями и тысячами гектаров по всем селам. Но юридически консолидация участков в одних руках – это слишком сложно. Объясню, почему. На одном поле площадью в 100 гектаров участками владеют, как правило, 30-40 человек. Чтобы консолидировать одно поле, нужно совершить нотариальные сделки купли-продажи со всеми собственниками. И если скупщик не договорится даже с десятью из них, процесс покупки не состоится. Потому что купленные участки, скорее всего, не будут граничить друг с другом, и работа крупногабаритной техники на таком поле станет технологически неэффективной.

Кстати, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем владельцам паев: не спешите продавать их! Земля бесценна. Мировой опыт показывает, что после проведения земельной реформы цены на землю начинали расти в геометрической прогрессии. Украина является одним из ключевых балансодержателей черноземов, в мире таких грунтов очень мало. С каждым годом эта земля будет только дорожать. Это лучше любого банковского депозита!

Следующий миф – что землю будут скупать банки и потом у них никто ее не сможет забрать. Развенчаю и этот миф. В законе записано, что банк может изъять землю, если она была отдана в залог под кредит. Но также в законе записано, что, если земля перешла к банку в счет непогашенного кредита, он должен совершить отчуждение этой земли в течение двух лет через аукцион. Также важно понимать, что банк не будет ни оператором на рынке, ни эффективным собственником, потому как не является сельхозпредприятием. К тому же банк будет сам заинтересован побыстрее отчуждать землю через аукцион, чтобы получить компенсацию за понесенные убытки из-за невозвращенного кредита.

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Четвертый миф таков: всю землю скупят моментально. Но соцопросы свидетельствуют, что продать свою землю хотят лишь 3-6% собственников паев, остальные не спешат. К тому же большинство тех, кто хотел продать свою землю, уже сделал это с помощью разных схем.

Еще один очень популярный миф – якобы тех, кто арендует сейчас землю, после реформы выгонят с этой земли. Опровергаю: в законе есть такое понятие, как институт приоритетного права. Причем мы продублируем это в нескольких законодательных актах. Приоритетное право получает именно арендатор. Причем никакая смена владельца не приводит к прекращению договора аренды. Ни при каких обстоятельствах.

Не менее популярный миф – мол, при внедрении рынка земли будет процветать рейдерство. Но рейдерство, наоборот, процветало именно тогда, когда право собственности было неопределенным, когда документы были бумажными. Антирейдерский пакет реформы кардинально все это поменяет. Он будет означать защиту арендатора и собственника земли, уголовную ответственность за рейдерские действия, нотариальную форму сделок, переведение бумажных реестров в электронные в течение года.

- Сколько вообще законопроектов должно быть принято в рамках земельной реформы? И опыт каких стран вы использовали при ее разработке?

- Речь идет о реальном и комплексном решении вопросов. Президент не устает повторять, что реформа не реализуется за месяц, за два или за полгода. Это живой организм, живой процесс, который по ходу будет дорабатываться. Речь сегодня в рамках земельной реформы идет о 10 базовых законах, которые мы должны до конца года принять, чтобы заложить институциональную новую основу под все земельные правоотношения. Это позволит запустить процесс в правильное русло. А затем будем мониторить, как проходит процесс внедрения, и оперативно дорабатывать и усовершенствовать нормативную базу.

Мы не копируем, но во многом анализируем опыт Польши. Хотя Польша изначально правильно распределила земли между людьми. Не так, как было в СССР, когда человек три дня отработал в колхозе и получил пай, а те, кто проработал всю жизнь, но умер раньше, не получили ничего. Это несправедливо.

Так вот, в Польше земельная реформа продолжается уже более 15 лет. И, несмотря на это, поляки продолжают ее дорабатывать. И, кстати, очень оперативно реагируют на изменения и спекуляции на рынке земли.

И у нас эта реформа будет длиться достаточно долго. Потому что в огромной стране, где 42 млн га сельскохозяйственной земли, нельзя ограничиться одним пакетом законодательных инициатив. Учитывая то, насколько масштабной и комплексной должна быть эта реформа, мы допускаем, что могут быть какие-то неточности, несовершенства, которые мы будем дорабатывать уже по ходу.

Конечно, идеально все законы мы не выпишем. Но мы не воспринимаем риторику, когда нам говорят: давайте сначала все примем, а только потом будем запускать. Это "давайте примем все" длится уже 20 лет. Сейчас вот действует мораторий на продажу земли, и какой результат – государственные земли стремительно выводятся из государственной собственности, эмфитевзисы вышли на невиданный уровень, квазирынок существует через механизмы теневых схем отчуждения украинской земли.

(Продолжение следует)

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