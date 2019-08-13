Сколько Россия компенсировала Украине за "грязную" нефть: появились новые данные

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Сумма компенсации, которую компания "Укртранснафта" уже получила от российской "Транснефти" за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", превысила 2,9 млн евро. Об этом сегодня, 13 августа, информирует пресс-служба украинской компании в Facebook.

31 июля "Укртранснафта" сообщала о получении первой части компенсации в размере более 2,3 млн евро. Таким образом, с того времени сумма выплат выросла на 0,6 млн евро.

"На данный момент "Укртранснафта" получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,9 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", – сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что указанная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае.

Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала "грязная" нефть, ранее сообщили в "Укртранснафте".

Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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