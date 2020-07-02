Українська
$ 26,77
30
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

РФ не разоряется на содержании оккупированных территорий: стали известны суммы

2 июля, 22:12

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Сколько Россия тратит на содержание незаконно оккупированных территорий Украины

Россия, против которой Евросоюз недавно продлил ряд санкций, тратит на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма всего 5 млрд долларов ежегодно. Такие данные обнародовал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Укринформ".

Реклама

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тыс. долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации к 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год", – сообщил Резников.

Вице-премьер рассказал, финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированные или оккупированные территории.

Насильственное отторжение от Украины и одностороннее незаконное включение в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым и города Севастополя было провозглашено РФ 18 марта 2014 года якобы в результате так называемого "референдума о статусе Крыма" от 16 марта 2014 года.

Вторжение российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Украины началось в 2014 году. Были провозглашены незаконные "республики" "ДНР" и "ЛНР". Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину, поэтому с украинской стороны война рассматривается как необъявленная. Захваченные боевиками территории имеют статус временно оккупированных.

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что ситуация в незаконно аннексированном Россией Крыму накаляется – вдобавок к проваленному курортному сезону, оккупационные власти сообщили о колоссальном росте долгов по зарплатам.

В тренде
Гривня ослабла за полгода: как изменился курс доллара в Украине

Читайте также: Путин пошел на грабеж граждан Украины в Крыму

В последнее время Россия пыталась избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Также сайт "Сегодня" разбирал все тонкости санкций, введенных против России в статье – "Все против России: как и за что Кремль удушают санкциями".

Отметим, что Кремль сам дает многочисленные поводы для того, чтобы цивилизованные страны не только продлевали санкции в отношении России, но и вводили новые. Подробности – в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Крым Донбасс финансирование санкции агрессия России агрессия в отношении Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине падают рекордные цены на ягоды
В Украине падают рекордные цены на ягодыЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимум
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимумЭкономика
Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса
Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавирусаПолитика
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему Нацбанка
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему НацбанкаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять