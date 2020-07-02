РФ не разоряется на содержании оккупированных территорий: стали известны суммы

Россия, против которой Евросоюз недавно продлил ряд санкций, тратит на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма всего 5 млрд долларов ежегодно. Такие данные обнародовал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Укринформ".

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"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тыс. долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации к 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год", – сообщил Резников.

Вице-премьер рассказал, финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированные или оккупированные территории.

Насильственное отторжение от Украины и одностороннее незаконное включение в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым и города Севастополя было провозглашено РФ 18 марта 2014 года якобы в результате так называемого "референдума о статусе Крыма" от 16 марта 2014 года.

Вторжение российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Украины началось в 2014 году. Были провозглашены незаконные "республики" "ДНР" и "ЛНР". Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину, поэтому с украинской стороны война рассматривается как необъявленная. Захваченные боевиками территории имеют статус временно оккупированных.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что ситуация в незаконно аннексированном Россией Крыму накаляется – вдобавок к проваленному курортному сезону, оккупационные власти сообщили о колоссальном росте долгов по зарплатам.

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В последнее время Россия пыталась избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Также сайт "Сегодня" разбирал все тонкости санкций, введенных против России в статье – "Все против России: как и за что Кремль удушают санкциями".

Отметим, что Кремль сам дает многочисленные поводы для того, чтобы цивилизованные страны не только продлевали санкции в отношении России, но и вводили новые. Подробности – в сюжете:

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