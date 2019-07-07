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Сколько рыбы продала Украина за границу: ТОП покупателей

7 июля, 05:05

Госагентство рыбного хозяйства опубликовало данные по готовой и консервированной рыбе

Фото: Pixabay

Украина по итогам января-апреля 2019 года поставила на внешние рынки 1364 т готовой и консервированной рыбы на 2,4 млрд долларов, тогда как в январе экспорт этой продукции составил всего 207 т на 450 тыс. долларов. Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"51% всего экспорта украинской готовой и консервированной рыбы в денежном измерении пришлось на страны СНГ – более 1,2 млн долларов. В страны Азии было поставлено 18% продукции на 458,6 тыс. долларов и в страны Европы – 8,3% на 201,9 тыс. долларов", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, крупнейшими покупателями стали:

  • Молдова (384 т на 634 тыс. долларов);
  • Грузия (232 т на 310 тыс. долларов);
  • Азербайджан (193 т на 199 тыс. долларов);
  • Армения (160 т на 175 тыс. долларов).

"На долю этих стран приходится 54% экспортных поставок готовой и консервированной рыбы. Также значительные поставки осуществлены в Израиль, Беларусь, США, Узбекистан, Литву и Германию", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. т рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 мл долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлось на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег продукты, экспорт, поставки, рыба

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