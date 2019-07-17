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Сколько рыбы выловили в Украине: появились итоги

17 июля, 19:20

Самый большой вылов по итогам шести месяцев зафиксирован в Черном море

Фото: Pixabay

Общий промышленный вылов рыбы и других биоресурсов в Украине в январе-июне 2019 года составил 10,6 тыс. т, сократившись почти на 870 т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,5 тыс. т). Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

При этом в Черном море выловили 4185,3 т рыбы и других биоресурсов (+84%), в Азовском море – 1139,3 т (-79%), в низовье Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище – 1127,8 т (+58%), а в водохранилищах Днепра – 2859,2 т (+36%), включая Кременчугское – 1140,9 т.

Больше всего в течение шести месяцев было выловлено таких водных биоресурсов:

  • рапанов - 3120 т;
  • серебряных карасей - 2207 т;
  • тюльки, верховодки – 763 т;
  • бычков - 694 т;
  • лещей - 602 т.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. т рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 мл долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлось на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Черное море, рыба, азовское море, Госрыбагентство

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