Сколько собрали зерна в Украине: назван ТОП регионов по урожайности

Аграрии во всех областях Украины по состоянию на 27 августа собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу, средняя урожайность – 39,2 ц/га.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее заявившего, что Украина может стать экспортером риса и кормить Азию.
В том числе собрано:
- ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,1 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99,7% к прогнозу, при средней урожайности 39,3 ц/га;
- гречихи – 6 тыс. тонн с площади 5 тыс. га, или 8%, при средней урожайности 11,8 ц/га;
- проса – 50 тыс. тонн с площади 27 тыс. га, или 30%, при средней урожайности 18,1 ц/га.
Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах в таких регионах:
- Хмельницкая область – 55 ц/га;
- Черкасская область – 54,7 ц/га;
- Винницкая область – 54,4 ц/га;
- Тернопольская область – 50,5 ц/га.
Больше всего зерна намолотили хлеборобы в таких областях:
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- Одесской и Запорожской – по 3,1 млн тонн;
- Харьковской – 2,9 млн тонн;
- Днепропетровской – 2,7 млн тонн;
- Николаевской – 2,6 млн тонн.
Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:
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