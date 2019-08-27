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Сколько собрали зерна в Украине: назван ТОП регионов по урожайности

27 августа, 19:14

Данные по состоянию на 27 августа опубликовало Минагрополитики

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аграрии во всех областях Украины по состоянию на 27 августа собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу, средняя урожайность – 39,2 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее заявившего, что Украина может стать экспортером риса и кормить Азию.

В том числе собрано:

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  • ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,1 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99,7% к прогнозу, при средней урожайности 39,3 ц/га;
  • гречихи – 6 тыс. тонн с площади 5 тыс. га, или 8%, при средней урожайности 11,8 ц/га;
  • проса – 50 тыс. тонн с площади 27 тыс. га, или 30%, при средней урожайности 18,1 ц/га.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах в таких регионах:

  • Хмельницкая область – 55 ц/га;
  • Черкасская область – 54,7 ц/га;
  • Винницкая область – 54,4 ц/га;
  • Тернопольская область – 50,5 ц/га.

Больше всего зерна намолотили хлеборобы в таких областях:

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  • Одесской и Запорожской – по 3,1 млн тонн;
  • Харьковской – 2,9 млн тонн;
  • Днепропетровской – 2,7 млн тонн;
  • Николаевской – 2,6 млн тонн.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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Источник: Сегодня

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