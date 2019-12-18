"Сколько стоит депутат": стало известно, какие суммы тратят на одного нардепа

Народным избранникам нужны компенсации за аренду жилья, проезд в транспорте и телефонные разговоры по городской связи

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Стало известно, какие траты были заложены в госбюджет-2019 на содержание народных депутатов. Соответствующий документ в своем Telegram-канале показал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Сколько стоит один народный депутат? Много. Очень много", – подписал он фото.

Судя по фото, народные депутаты в 2019 году получили из госбюджета, утвержденного парламентом прошлого созыва, за год почти 240 тыс. гривен на компенсацию жилья и 90 тыс. гривен – на компенсацию проезда.

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Судя по документу, больше всего денег из бюджета выделяется на компенсацию за аренду жилья или съем гостиничных номеров для депутатов. В год на эту графу расходов из бюджета выделяют почти 240 тыс. гривен (20 тыс. в месяц).

Кроме этого, члены парламента могут получить каждый месяц по 7,5 тыс. гривен для компенсации стоимости проезда. Дополнительную сумму – 5 тыс. гривен – народные депутаты получают для компенсации городских телефонных разговоров. В целом за год на эти расходы из бюджета тратят 90 тыс. гривен. Еще 1,27 тыс. гривен в год каждый депутат расходует на покупку канцелярских товаров. На командировки консультанта, помогающего нардепу выполнять его обязанности, из бюджета перечисляется 8 тыс. гривен в год.

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Таким образом, только на аренду жилья, проезд и телефонные переговоры из госбюджета выделяют для каждого народного депутата 27,2 тыс. гривен в месяц.

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