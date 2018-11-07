Сколько стоит хлеб в Украине: эксперты сравнили цены с Европой

Продавцы в маленьких магазинах уверяют, что еще можно найти дешевую буханку продукта №1

Специалисты сравнили цены на хлеб в Украине и за границей. Как подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, хлеб в Украине не такой дешевый, как казалось.

Например, килограмм белого хлеба стоит в Украине немного больше 19 гривен против 18 гривен в Польше и 13 гривен в Литве. Хотя до Эстонии, где за килограмм белого придется отдать 69,5 гривен, Украине еще далеко.

"Мы взяли самые дешевые сорта хлеба, которые только смотри найти в интернет-магазинах крупных торговых сетей. Разница в стоимости хлеба между Литвой и Украиной составляет уже почти 30%. И это при том, что, возможно, и литовский, и польский хлеб выпекают именно из украинского зерна", – отметил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Таков прейскурант в торговых сетях, у которых есть свои интернет-представительства. А что же с хлебом, который продается в небольших магазинах? Действительно ли отечественный продукт дороже заграничного?

"В сравнении с соседями, у нас как раз не дороже. Наоборот, дешевле. Батон – 8,2 грн, украинский – 11,6 грн, пшеничный – 9 грн", – уверяет продавщица Виолетта.

Самые дешевые буханки весом 600 граммов продают в Ровно. Раскупают их быстро, как и еще один социальный сорт – "Дарницкий". Но на последний цена уже выросла.

"Гривни две за месяц, наверное, не меньше. Если был по 9 грн, то теперь по 11", – делится наблюдениями продавщица хлеба Оксана Хаврук.

В Сумах дешевый хлеб можно найти в фирменных киосках местного производителя. Завозят его ограниченными партиями каждый день в восемь часов утра. По словам покупателей, разлетается он буквально за несколько часов, а занимать очередь иногда приходится спозаранку.

"Его разбирают быстро – до 12 часов уже нет. Он дешевле, стоит 6,5 грн", – говорит продавщица Алла Королева.

В Ивано-Франковске найти социальный хлеб оказалось сложно. Да и цена на него – всего на 50 копеек ниже, чем на обычный. Продают такой продукт только владельцам карточки франковчанина – это изобретение местных чиновников.

До конца декабря цены на хлеб вырастут еще сильнее, прогнозируют эксперты. По их словам, подорожание составит 5%. А будущее социальных сортов – и вовсе под вопросом. По крайней мере в столичном горсовете уже заявили, что после Нового года срок соответствующего договора с "Киевхлебов" истекает.

Утешаться можно тем, что до европейских цен все-таки еще далеко. В Брюсселе хлеб весом 400 граммов стоит на наши деньги от 60 до 100 гривен. Вечером на буханки, которые не успели продать, делают 25%-ную скидку.

Напомним, по данным официальной статистики "хлебная корзинка" за год подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Стоимость хлебного корзине на конец сентября 2018 составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году он стоил 24,6 грн. Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а черный хлеб – на 39%.